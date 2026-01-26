Estos son los 10 juegos más esperados del momento: las entregas para Nintendo y PlayStation empataron en las preferencias

2026 avanza a toda velocidad y continúa lleno de sorpresas para los jugadores. En medio de tanta expectativa, se revelaron cuáles son los lanzamientos más deseados en Japón y varios te sorprenderán.

Como seguramente sabes, el mercado japonés se mueve de una forma distinta al de Occidente y el mejor ejemplo de esto se dio en una encuesta reciente con la última edición de la revista Weekly Famitsu.

Debido a esto, la popular revista se dedicó a preguntar a sus usuarios cuáles eran los juegos más esperados. Los votos se recibieron del 7 al 13 de enero y se acaban de dar a conocer los resultados que muestran la enorme popularidad de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Ahora, es tiempo de conocer lo que respondieron los japoneses, por lo que a continuación te dejamos la lista con los 10 títulos más esperados al otro lado del charco. Estamos seguros que te van a sorprender al mostrar un empate en las preferencias entre las consolas híbridas de Nintendo y PlayStation 5.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

1. Pragmata – PlayStation 5

2. Resident Evil Requiem – PlayStation 5

3. Pokemon Pokopia – Nintendo Switch 2

4. Dragon Quest 7 Reimagined – Nintendo Switch 2

5. Dragon Quest 7 Reimagined – Nintendo Switch

6. Dragon Quest 7 Reimagined – PlayStation 5

7. Persona 4 Revival – PlayStation 5

8. Mario Tennis Fever – Nintendo Switch 2

9. Tomodachi Life: Living the Dream – Nintendo Switch

10. akuza Kiwami 3 & Dark Ties – PlayStation 5

Los primeros lugares de la lista

Como pudiste notar, el primer lugar fue para Pragmata, el misterioso proyecto de Capcom que llamó la atención desde su primer avance gracias a su atmósfera futurista y tono enigmático. Después de múltiples retrasos y un largo silencio, la compañía confirmó que el juego verá la luz el 24 de abril.

En la segunda posición se ubicó Resident Evil Requiem, una nueva aventura de horror que apunta a ser una entrega más oscura y reflexiva de la saga, centrada en el cierre de viejas heridas del universo de la saga. Nos volveremos a encontrar con Leon y conoceremos a Grace Ashcroft con una historia más íntima, enfocada en el horror psicológico, la culpa y la pérdida, sin dejar de lado la supervivencia clásica. Se espera un tono más serio, escenarios opresivos y un ritmo más pausado, donde la narrativa pese tanto como el combate. El juego llegará el 27 de febrero.

El tercer puesto fue para Pokemon Pokopia, un spin-off de Pokémon que mezcla vida tranquila, construcción y exploración en un mundo abierto. En él controlas a un Ditto que se transforma en humano para restaurar un lugar desolado, recolectar recursos, construir casas para Pokémon y usar habilidades de criaturas para transformar el entorno en un paraíso muy similar a lo visto en Animal Crossing o Minecraft. Se podrá disfrutar desde el próximo 5 de marzo.

