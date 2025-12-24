Estudio de Clair Obscur: Expedition 33 asegura que su próximo juego no será más grande y mantendrán su número actual de desarrolladores

Sandfall tiene más dinero que antes, pero no hay intenciones de escalar hacia proyectos más ambiciosos por el momento

Por décadas, el desarrollo del gaming siguió una línea ascendente. Escenarios más grandes, un mayor número de personajes, mucho contenido y prácticamente se convirtió en ley no escrita que tu siguiente juego debía superar a su antecesor. Actualmente, diversos factores marcaron un límite para los proyectos AAA y algunos de los estudios más importantes optan por un estándar para los próximos años y sus nuevos proyectos. En el caso de Clair Obscur: Expedition 33, también aplicará esa idea pues Sandfall Interactive no tiene intenciones de aumentar la escala de su siguiente juego.

El ganador del GOTY 2025

El siguiente juego de Sandfall Interactive no será más grande que Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 cerró un ciclo de ensueño en 2025 al ganar todos los premios en The Game Awards 2025, incluyendo el GOTY. Si bien el proyecto sigue activo y tendrá actualizaciones, Sandfall ya piensa en su siguiente videojuego.

Desde cierta perspectiva, lo lógico sería apuntar hacia un proyecto más ambicioso y por ende el aumento de su plantilla laboral. Sin embargo, el contexto es diferente en la actualidad y el estudio no piensa en dar ese paso, al menos no por el momento.

Durante una entrevista con EDGE (vía Insider-Gaming), Guillaume Broche, director de Clair Obscur: Expedition 33, habló sobre los planes que tienen para su siguiente juego y si esto significa aumentar la escala.

De acuerdo con el creativo, no hay intenciones para ello toda vez que se sienten cómodos con el equipo que tienen en la actualidad. Asimismo, señaló que es necesario que existan límites a nivel creativo para que la obra no pierda el enfoque. Por otra parte, mencionó que no son fans de gestionar equipos de trabajo, sino de crear videojuegos:

“Creo que es bueno tener limitaciones cuando eres creativo, así puedes ser la mejor versión de ti mismo. Diría que no es tentador para nosotros, pese a tener más presupuesto, porque incluso el equipo directivo y yo tendríamos que ser prácticos y hacer las cosas por nosotros mismos. Amamos hacer juegos más que gestionar”.

¿La industria tiene un nuevo límite?

Entre los factores que han puesto el freno a los ambiciosos proyectos AAA se encuentra el aumento en los costos de producción. Actualmente es muy caro hacer un juego con altos valores de producción y la tensión por su éxito o fracaso en el mercado sobrepasa a los estudios y editores.

Por otra parte, a diferencia de otras generaciones, en la actual un proyecto de este tipo tarda cuando menos 5 años de desarrollo. El hype es enorme y en ocasiones es difícil cumplir con las expectativas.

En este caso, Sandfall Interactive sigue con una naciente tendencia marcada por estudios exitosos. Hidetaka Miyazaki director de FromSoftware y mente maestra de Dark Souls, aseguró que sus próximos juegos no serán más grandes que ELDEN RING. Para el creativo japonés, su última obra marca el límite de lo que quieren hacer sin comprometer recursos financieros y humanos.

Recientemente, Team Cherry, creadores de Silksong, revelaron detalles sobre el proceso creativo de la secuela de Hollow Knight. Para ellos no era obligatorio que esta entrega fuera superior a su antecesor y jamás se plantearon un proyecto más ambicioso, esto pese al éxito de la primera entrega.

