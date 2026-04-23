Asha Sharma cancela la marca Microsoft Gaming: Xbox es el nombre definitivo de la división de videojuegos de la compañía

Asha Sharma, la nueva jefa de Xbox, no se anda con medias tintas y en sus primeros meses de trabajo está dando un giro de 180 ° al negocio de videojuegos de Microsoft. Parte importante de su estrategia es acabar con aquellos elementos que diluyeron a la marca de gaming. Hace unos meses, había dudas sobre el futuro de la división. ¿Xbox dejaría de existir y se convertiría en Microsoft Gaming?

Al final, resultó diferente y la ejecutiva puso fin a la ambigüedad y definió el camino a seguir. El negocio de videojuegos de Microsoft se llama Xbox y nada más.

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Asha Sharma, la jefa de Xbox

Microsoft Gaming queda en el pasado y Xbox resurge de las cenizas

Han sido días interesantes para la división de videojuegos de Microsoft. A unas semanas de su evento de verano y bajo la dirección de Asha Sharma, los cambios anticipan un reposicionamiento en el mercado.

La directora general del negocio de gaming de la compañía tiene la idea de fortalecer a Xbox como marca. Se trata de un concepto que cumplirá 25 años en noviembre próximo y para ella no hay otra forma de entenderlo.

Es por eso que tomó una decisión trascendental y que seguramente encantará a los fans. De acuerdo con un reporte de The Verge, durante una reunión con empleados y directivos, Asha Sharma anunció la cancelación de la marca Microsoft Gaming. Desde hoy, todo aquello que tenga que ver con el negocio de videojuegos de la empresa estará relacionado con Xbox.

Al respecto, fuentes internas señalaron que el discurso de la directora fue claro y contundente: “Xbox es nuestra identidad”. Esto forma parte de su plan de reconstrucción para fortalecer la marca y dejar atrás las malas decisiones que tomaron directivos como Phil Spencer y Sarah Bond, quienes en años recientes diluyeron el concepto de Xbox en pro de una estrategia multiplataforma.

Xbox es la marca de videojuegos de Microsoft y no hay otra

El regreso de la marca que propone Asha Sharma

A tan solo unos meses al frente de la división de videojuegos de Microsoft, Asha Sharma, ya aplicó cambios importantes. Su aproximación al negocio de gaming fue crítica y no tuvo temor en señalar las deficiencias de la estrategia actual.

Recientemente, reveló que trabajarán para unificar de forma interna el ecosistema de gaming de Xbox. La revisión de la plataforma mostró que está conformada por partes creadas en distintos momentos y en realidad no hay una integración orgánica. Según la directora, esto se traduce en una experiencia de usuario que no es de primer nivel y que requiere acción inmediata.

Asimismo, criticó el actual precio de Xbox Game Pass y ordenó una reducción en su nivel Ultimate. La visión es que el servicio debe ser accesible y reportes señalan que hay nuevos planes en puerta.

Por otra parte, Asha Sharma cambió la perspectiva en el discurso de Microsoft respecto a los videojuegos. Recientemente, una polémica relacionada con la ausencia de baterías en los controles nuevos de Xbox dio pie a una modificación importante. La directora felicitó al equipo por resolver la situación de forma adecuada (enviaron baterías recargables gratis a los afacetados) y mencionó que detalles como estos definen algo tan simple, pero necesario, como una hora de juego. Para la jefa de Xbox, no es prioridad la opulencia en la adquisición de estudios, sino la manera en que la marca logre ganar cada hora de juego del usuario en un mercado cada vez más competitivo.

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