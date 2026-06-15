El gaming se ha vuelto más caro y menos accesible con el paso de los años debido a los constantes aumentos de precio y la crisis económica que afecta a las finanzas generales de los jugadores. Quizás en un intento de brindar más opciones a la comunidad, XBOX podría preparar el lanzamiento de una nueva característica.

Una filtración reciente dio a conocer que la compañía podría estar por implementar la función “compra ahora, paga después”, que, como su nombre deja entrever, permitiría a los jugadores adquirir algún producto en la tienda de Microsoft y pagarlo a plazos en las semanas o meses siguientes.

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XBOX permitiría a los jugadores extender los pagos durante semanas o meses

Aunque esta herramienta promete ser una buena alternativa para quienes desean opciones de compra más flexibles, se desconoce si la compañía realmente la integrará en su plataforma en un futuro cercano. Igual de importante, hay que destacar los posibles riesgos para que los jugadores tomen las precauciones pertinentes en caso de que la información se haga oficial.

Este rumor surgió a raíz del más reciente hallazgo de Better xCloud, una cuenta de redes sociales que supervisa el backed del servicio en la nube de la compañía para encontrar futuras actualizaciones y próximos cambios. En un post en X, destacó su más reciente descubrimiento: un par líneas de código que hacen referencia a una función llamada “compra ahora, paga después”.

Según la filtración, esta herramienta, que supuestamente se implementará en la tienda online de Microsoft, permitiría a los jugadores adquirir algún producto y pagarlo a plazos mediante PayPal y Klarna.

Al parecer, PayPal ofrecerá una opción de pago quincenal sin intereses y otra que permita dividir los pagos hasta en 24 meses, aunque cabe la posibilidad de que esa última alternativa incluya intereses. Por otro lado, Klarna daría la oportunidad de fraccionar el importe de la compra en 3 pagos que se podrán realizar cada 30 días a partir de la aportación inicial.

Esta función podría ser un salvavida para los jugadores de XBOX que enfrentan dificultades para realizar sus compras debido a los precios cada vez más elevados; sin embargo, y a pesar de que dicho sistema se popularizó en los últimos años y es ampliamente utilizado en muchos comercios online, conlleva una serie de advertencias.

En particular, las tasas de interés pueden representar un problema a largo plazo, sin mencionar las penalizaciones por incumplimiento de pago. Si se adquiere un producto de forma irresponsable, el costo final podría ser mucho mayor que si simplemente se hubiera pagado de contado.

Una filtración revela que la función "compra ahora, paga después" estaría en camino a las consolas XBOX

Una nueva opción para enfrentar el encarecimiento de los videojuegos

Es muy importante dejar claro que, al momento de redactar este artículo, XBOX aún no confirma oficialmente que la función “compra ahora, paga después” se integrará en su ecosistema de consola. Además, hay dudas sobre qué es lo que los jugadores podrán adquirir mediante dicho sistema.

Actualmente no está claro si la nueva herramienta estará disponible sólo para comprar hardware o accesorios, o si también permitirá comprar juegos físicos y digitales. Con un poco de suerte servirá para ambos casos, pero habrá que esperar hasta que Microsoft aborde o desmienta estos rumores.

Es innegable que XBOX atraviesa por una era de transición tras la llegada de Asha Sharma al cargo de liderazgo. La nueva directora llegó en un momento complicado para la división de videojuegos de la compañía, y se avecinan cambios importantes en la organización.

Durante una entrevista reciente con Fortune Conversations, la nueva líder de la empresa confesó que ya consideran “modelos de negocio radicalmente diferentes” para 2026. Quizás la función “compra ahora, paga después” podría formar parte de estos esfuerzos, pero sólo el tiempo lo dirá.

XBOX podria incorporar nuevas formas de pago más flexibles en su tienda online

Pero dinos, ¿te parece una buena idea la opción de comprar juegos o consolas a plazos con PayPal y Klarna? Déjanos leerte en los comentarios.

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