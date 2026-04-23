Call of Duty lanzará más juegos en Xbox Game Pass durante 2026, según rumor: ante el fin de los estrenos de día 1, los títulos antiguos llegarían al servicio

Aunque las nuevas entregas de la saga de Activision se mantendrán lejos del servicio, algunos títulos antiguos podrían unirse al catálogo

Después de que Microsoft concretó la adquisición multimillonaria de Activision Blizzard King en 2023, los fans se hicieron una pregunta: ¿Call of Duty llegará a Xbox Game Pass? En efecto, algunos títulos de la franquicia se unieron a la librería meses después de que se completó la compra, y parece que más entregas harán lo propio en 2026.

El servicio de suscripción acaparó los titulares de los medios durante esta semana por una muy buena razón. Y es que los directivos de la compañía finalmente escucharon la retroalimentación de la comunidad y redujeron el precio, por lo que el plan Ultimate ahora es más económico y accesible que hace un par de meses.

Es un cambio muy bienvenido, aunque fue necesario realizar un sacrificio para que fuese posible. La empresa confirmó que, a partir de este año, la franquicia de Activision abandonará los estrenos de día 1 para sus nuevas entregas. Afortunadamente, parece que más títulos antiguos están en camino al catálogo.

Video relacionado: Black Ops 7 – Impresiones: estamos preocupados, pero no por lo que piensas

Más juegos de Call of Duty llegarían a Xbox Game Pass

De acuerdo con el gigante de la tecnología, los nuevos juegos de la saga militar se incorporarán al servicio de suscripción durante la temporada de fiestas posterior al estreno oficial, es decir, alrededor de 12 meses después del lanzamiento. Ante los ojos de los analistas, ese fue un movimiento necesario.

Pero claro, muchos fanáticos empezaron a preguntarse qué sucederá con los juegos antiguos de la saga de acción. Por suerte, un nuevo informe parece indicar que más entregas de Call of Duty se incorporarán a Xbox Game Pass este mismo año.

La información proviene del portal PCGamer. En específico, una fuente de Activision le dijo al medio de noticias que tienen planes para agregar más títulos antiguos de la franquicia al catálogo durante 2026. Tristemente, la fechade estrebi y el resto de detalles permanecen desconocidos.

Pistas parecen indicar que CoD: Vanguard será el próximo juego de la franquicia que llegará a Xbox Game Pass

Por ahora, es imposible saber cuáles podrían ser los títulos de Call of Duty que tienen posibilidades de incorporarse a la librería de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Eso sí, este reporte llega poco después de que CoD: Vanguard, una de las entregas más criticadas en la historia reciente de la serie, llegara a la Microsoft Store.

Así pues, es probable que el shooter de Sledgehammer Games sea el próximo juego en unirse al programa de paga. Recordemos que el último estreno de la franquicia fue Call of Duty: Modern Warfare, el aclamado reboot de 2019 que llegó al servicio a mediados de abril de 2026.

¿Cuáles son los juegos que podrían unirse a Xbox Game Pass?

Aunque técnicamente Activision Blizzard King forma parte del portafolio de Microsoft desde 2023, pocos títulos de la franquicia llegaron al servicio desde entonces. Actualmente, WW2 (2017), Modern Warfare (2019), Modern Warfare II (2022), Modern Warfare III (2023), Black Ops 6 (2024) y Black Ops 7 (2025) son los únicos títulos disponibles sin costo en el programa.

La compañía tiene mucho material si desea utilizar los videojuegos de la franquicia para atraer nuevos suscriptores. Actualmente, hay más de 10 entregas que aún brillan por su ausencia en Xbox Game Pass. Dichas propuestas son las siguientes:

Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 2: Big Red One (2005)

Call of Duty 3 (2006)

CoD 4: Modern Warfare (2007)

CoD: World a War (2008)

CoD: Modern Warfare 2 (2009)

CoD: Black Ops (2010)

CoD: Modern Warfare 3 (2011)

CoD: Black Ops 2 (2012)

CoD: Ghosts (2013)

CoD: Advanced Warfare (2014)

CoD: Black Ops 3 (2015)

CoD: Infinite Warfare (2016)

CoD: Vanguard (2021)

Call of Duty: Black Ops 2 y otras entregas muy queridas por los fans aún no están disponibles en el servicio de Microsoft

Aunque es difícil saber si las entregas más antiguas tienen posibilidades de unirse al servicio, es lógico pensar en que los títulos más recientes llegarán tarde o temprano. De cualquier forma, es importante matizar una vez más que el reporte de PC Gamer no está confirmado.

Tras darse a conocer la reducción de precio de Xbox Game Pass, el analista Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis comentó que Microsoft podría seguir la misma estrategia de Call of Duty con otros títulos first-party, es decir, ser más selectivo con sus nuevos lanzamientos de día 1.

Pero cuéntanos, ¿qué juego de la franquicia te gustaría ver en el servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Call of Duty.

Video relacionado: Call of Duty vs. Battlefield: ¿cuál saga es la mejor?

Fuente