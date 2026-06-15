La actualidad de XBOX es terrible y se anticipa una ola de despidos, cancelaciones y cierres en las próximas semanas. Lamentablemente, diversos reportes señalan que uno de los estudios que cerrará sus puertas es Compulsion Games.

Los creadores de We Happy Few y South of Midnight estarían en la lista de estudios que XBOX cerrará como parte de su restructuración tras los resultados irrelevantes de estos 2 videojuegos.

Sin embargo, información reciente señala que los miembros de este equipo tratan de evitar ese destino y ya dialogan con Microsoft.

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Compulsion Games sería uno de los estudios sacrificados por XBOX

Compulsion Games cerrará, según reportes de fuentes confiables

De acuerdo con un reporte de Kotaku, uno de los estudios que XBOX cerrará en los próximos días es Compulsion Games.

El estudio canadiense se fundó en 2009 y tras el desarrollo y lanzamiento de We Happy Few en 2018 llamó la atención de Microsoft por lo que fue comprado para ser parte de la cartera de XBOX Game Studios.

De acuerdo con la información, fuentes internas revelaron que Compulsion Games cerrará y hay empleados del estudio buscando trabajo en la plataforma LinkedIn.

Aunque se trata de algo extraoficial, diversas fuentes coinciden en que Compulsion es uno de los 2 estudios que Microsoft cerrará como parte de su nueva estrategia para que su negocio de videojuegos salga de la crisis.

En cuanto a plantilla, se estima que más de 90 empleados se quedarán sin trabajo. Rumores previos mencionaron que el estudio ya trabajaba en su nuevo proyecto, pero es posible que se cancele.

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¿Hay forma de salvar a Compulsion Games?

Tras la publicación del primer reporte, se registró una actualización con detalles por parte de una fuente interna que trabaja en el estudio.

Según este informante, los directivos de Compulsion Games están en negociaciones con Microsoft para evitar el cierre.

En este caso, no se espera que la compañía de XBOX les de una nueva oportunidad con otro videojuego, sino que les permita revisar alguna oferta de compra por parte de algún editor interesado.

Asimismo, el estudio canadiense podría buscar otras vías de financiamiento e incluso convertirse en un equipo independiente. El objetivo, según la fuente, es evitar el cierre definitivo y que los trabajadores pierdan su empleo.

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