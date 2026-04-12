EVE de Stellar Blade ya llegó a PUBG, pero conseguirla puede costar cientos de dólares

Los jugadores están indignados con los precios de la colaboración

PUBG: BATTLEGROUNDS podrá haber salido hace casi 10 años, pero se mantiene como uno de los juegos más populares de la actualidad. De hecho, acaba de unir fuerzas con una naciente franquicia que atrajo a jugadores por su fan service, pero la colaboración está llamando la atención más bien por el motivo incorrecto.

Justo como lo había anticipado semanas atrás, PUBG: BATTLEGROUNDS se asoció con SHIFT UP para que EVE y más contenido de Stellar Blade llegaran al battle royale. Desafortunadamente, los jugadores no están muy contentos con la ejecución.

El glamur de Stellar Blade llegó a PUBG

EVE es la tercera contendiente especial que recibe el juego y presume la sensualidad y el glamour que la caracterizaron en el primer primer juego para consolas y PC de SHIFT UP.

Conforme EVE suba de nivel, podrán desbloquearse opciones cosméticas y será posible combinar trajes con peinados estupendos que harán sentir a los fans de la heroína como si estuvieran jugando el otrora exclusivo de PlayStation 5.

La colaboración de PUBG con Stellar Blade ya está disponible (imagen: KRAFTON)

La colaboración (y la venta de paquetes relacionados) ya está disponible en PC y en la versión de consolas comenzará el próximo 16 de abril. El evento finalizará el 6 de mayo en PC y el 14 de mayo en consolas.

A continuación puedes ver los artículos que pueden elaborarse y a cambio de cuantos tokens. Más abajo también puedes ver los pases temáticos de esta colaboración y cuanto dinero real cuestan.

EVE Record File — 3,000

NIGHT STALKER SET — 700

END OF DAYS SET — 700

CHRONO RETRO COMMANDO SET — 700

CLOCKWORK CARNAGE SET — 700

STELLAR BLADE HELMET SET — 500

STELLAR BLADE BACKPACK SET — 500

Stellar Blade Parachute — 350

Stellar Blade – Pan — 200

Stellar Blade Blood Edge — 200

Stellar Blade Milky Pop — 150

Stellar Blade Drone — 150

Stellar Blade Logo — 100

Stellar Blade Loot Cache — 200

Credits (x6,000) — 200

Artisan Token (x100) — 750

Key x3 — 180

Key — 60

Key Fragment — 20

La colaboración de PUBG con Stellar Blade ofrece varios elementos cosméticos (imagen: KRAFTON)

Crafter Pass: Stellar Blade Basic Pack ($11.99 USD)

Crafter Pass: Stellar Blade (Premium)

Stellar Blade Loot Cache (x1)

Stellar Blade Token (x100)

Stellar Blade Rush Pack (3,300 G-Coin)

Stellar Blade Loot Cache (x5)

Stellar Blade Token (x300)

10 niveles

Stellar Blade – EVE’s Prayer (Nameplate)

Entérate: SHIFT UP hará realidad el nuevo juego del creador de Resident Evil.

¿Cuánto cuesta conseguir a EVE de Stellar Blade en PUBG: BATTLEGROUNDS?

Eso sí, conseguir todos los elementos cosméticos de esta colaboración no será barato, pues la colección podría traducirse en una inversión de cientos de dólares si la suerte no está de tu lado, de acuerdo con cálculos de jugadores. Para ponerlo en contexto, Stellar Blade tiene un precio de $999 MXN en Steam.

No está de más decir que los jugadores no están contentos con los precios de esta colaboración, en especial porque EVE no se puede comprar directamente, sino que tiene que haber un factor de azar, y basta con ver foros relacionados con el juego para ver la inconformidad.

Por si te lo perdiste: ¿cuándo SHIFT UP mostrará Stellar Blade 2?

Los jugadores no están felices con los precios de PUBG x Stellar Blade (imagen: KRAFTON)

“Una de las más grandes estafas que he visto en los videojuegos y de lejos”, comentó un jugador molesto en redes sociales. “Tratan a los fans como basura. Es impresionante ser peor que COD [Call of Duty] en arruinar su base de fans”.

“¿Así que no puedes comprar esta skin normalmente? ¿Tienes que pagar y grindear aparte?”, cuestionó otro jugador. “Que se joda esta mie*da”.

“Déjense de cajas de botín y permítannos comprar las skins, ¡qué rayos!”, comentó uno más.

So you cant buy this skin normally? You have to pay and grind for it? Fuck this shit — Bababoey (@szoszki) April 9, 2026

¿Qué opinas de la colaboración PUBG x Stellar Blade? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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