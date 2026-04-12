EVE de Stellar Blade ya llegó a PUBG, pero conseguirla puede costar cientos de dólares

PUBG: BATTLEGROUNDS podrá haber salido hace casi 10 años, pero se mantiene como uno de los juegos más populares de la actualidad. De hecho, acaba de unir fuerzas con una naciente franquicia que atrajo a jugadores por su fan service, pero la colaboración está llamando la atención más bien por el motivo incorrecto.
Justo como lo había anticipado semanas atrás, PUBG: BATTLEGROUNDS se asoció con SHIFT UP para que EVE y más contenido de Stellar Blade llegaran al battle royale. Desafortunadamente, los jugadores no están muy contentos con la ejecución.
El glamur de Stellar Blade llegó a PUBG
EVE es la tercera contendiente especial que recibe el juego y presume la sensualidad y el glamour que la caracterizaron en el primer primer juego para consolas y PC de SHIFT UP.
Conforme EVE suba de nivel, podrán desbloquearse opciones cosméticas y será posible combinar trajes con peinados estupendos que harán sentir a los fans de la heroína como si estuvieran jugando el otrora exclusivo de PlayStation 5.
La colaboración (y la venta de paquetes relacionados) ya está disponible en PC y en la versión de consolas comenzará el próximo 16 de abril. El evento finalizará el 6 de mayo en PC y el 14 de mayo en consolas.
A continuación puedes ver los artículos que pueden elaborarse y a cambio de cuantos tokens. Más abajo también puedes ver los pases temáticos de esta colaboración y cuanto dinero real cuestan.
- EVE Record File — 3,000
- NIGHT STALKER SET — 700
- END OF DAYS SET — 700
- CHRONO RETRO COMMANDO SET — 700
- CLOCKWORK CARNAGE SET — 700
- STELLAR BLADE HELMET SET — 500
- STELLAR BLADE BACKPACK SET — 500
- Stellar Blade Parachute — 350
- Stellar Blade – Pan — 200
- Stellar Blade Blood Edge — 200
- Stellar Blade Milky Pop — 150
- Stellar Blade Drone — 150
- Stellar Blade Logo — 100
- Stellar Blade Loot Cache — 200
- Credits (x6,000) — 200
- Artisan Token (x100) — 750
- Key x3 — 180
- Key — 60
- Key Fragment — 20
Crafter Pass: Stellar Blade Basic Pack ($11.99 USD)
- Crafter Pass: Stellar Blade (Premium)
- Stellar Blade Loot Cache (x1)
- Stellar Blade Token (x100)
Stellar Blade Rush Pack (3,300 G-Coin)
- Stellar Blade Loot Cache (x5)
- Stellar Blade Token (x300)
- 10 niveles
- Stellar Blade – EVE’s Prayer (Nameplate)
Entérate: SHIFT UP hará realidad el nuevo juego del creador de Resident Evil.
¿Cuánto cuesta conseguir a EVE de Stellar Blade en PUBG: BATTLEGROUNDS?
Eso sí, conseguir todos los elementos cosméticos de esta colaboración no será barato, pues la colección podría traducirse en una inversión de cientos de dólares si la suerte no está de tu lado, de acuerdo con cálculos de jugadores. Para ponerlo en contexto, Stellar Blade tiene un precio de $999 MXN en Steam.
No está de más decir que los jugadores no están contentos con los precios de esta colaboración, en especial porque EVE no se puede comprar directamente, sino que tiene que haber un factor de azar, y basta con ver foros relacionados con el juego para ver la inconformidad.
Por si te lo perdiste: ¿cuándo SHIFT UP mostrará Stellar Blade 2?
“Una de las más grandes estafas que he visto en los videojuegos y de lejos”, comentó un jugador molesto en redes sociales. “Tratan a los fans como basura. Es impresionante ser peor que COD [Call of Duty] en arruinar su base de fans”.
“¿Así que no puedes comprar esta skin normalmente? ¿Tienes que pagar y grindear aparte?”, cuestionó otro jugador. “Que se joda esta mie*da”.
“Déjense de cajas de botín y permítannos comprar las skins, ¡qué rayos!”, comentó uno más.
¿Qué opinas de la colaboración PUBG x Stellar Blade? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.
Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.
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