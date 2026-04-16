Experto cree que el futuro de Xbox Game Pass está en los comerciales y en un plan muy económico: “Xbox empezará a depender mucho más de la publicidad”

La mayoría de la comunidad está de acuerdo con algo: Xbox Game Pass ahora es demasiado caro. La reestructuración del servicio trajo cambios que afectaron nuestros bolsillos en una época donde los videojuegos son un pasatiempo cada vez más costoso. Reportes sugieren que Microsoft prepara ajustes al servicio para equilibrar su oferta de costo-beneficio, pero sus planes aún son un misterio.

Se dice que Asha Sharma también está inconforme con los precios actuales de la plataforma. Así pues, la nueva jefa de Microsoft Gaming podría hacer cambios importantes a Xbox Game Pass en los próximos meses. Un experto de la industria cree que las mejores alternativas son apostar por una suscripción con comerciales y un plan mucho más económico, que esté al alcance de cualquier cartera.

Joost van Dreunen, investigador y académico, considera que Xbox Game Pass debe recurrir a la publicidad para ofrecer una oferta más accesible a sus usuarios. Desde su perspectiva, es cuestión de tiempo para que los videojuegos apuesten de lleno por los comerciales, tal como otras industrias lo han hecho. Sin embargo, cree que Microsoft no podrá resolver de raíz el gran problema de su servicio, ni siquiera con cambios importantes.

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Xbox Game Pass debe inclinarse por la publicidad y planes más baratos

Microsoft se enfrenta a un gran dilema. Por un lado, quiere aumentar de forma exponencial el número de usuarios de Xbox Game Pass, pero a la vez quiere hacerlo más rentable con aumentos de precio. Los ajustes recientes generaron una oleada de desuscripciones y bastante malestar entre los jugadores, quienes tienen la esperanza de que Asha Sharma ofrezca planes de suscripción más económicos, aunque eso implique recibir menos contenido.

Joost van Dreunen concuerda en que Microsoft debe ofrecer un plan más barato y accesible para los jugadores. Cree que un plan de $6 USD (poco más de $100 MXN) le daría mucha más flexibilidad a la plataforma y le ayudaría a llamar la atención de más personas que ya disfrutan de los videojuegos en su tiempo libre.

El experto ve en la publicidad una posible respuesta a parte de los problemas actuales de Xbox Game Pass. Señaló que la industria de los videojuegos se ha “resistido a esta lógica durante más tiempo que cualquier otro medio”, pero considera que las cosas cambiarán tarde o temprano. Desde su perspectiva, la industria dejará de lado su “orgullo cultural” para apostar por la publicidad en los servicios de suscripción.

Los comerciales podrían ser el futuro del servicio de suscripción

Van Dreunen añadió que el servicio de Microsoft necesita diversificar su audiencia, pues los jugadores dispuestos a pagar $30 USD al mes no son suficientes para hacerlo sostenible. Una posible alternativa sería apostar por las millones de personas que están dispuestas a consumir contenido gratis a cambio de ver publicidad.

Xbox “empezará a depender mucho más de la publicidad”, afirmó el analista sobre el futuro del servicio. Cree que Sharma tiene la experiencia necesaria para llevar a Xbox Game Pass a un modelo basado en los comerciales.

“Las plataformas de streaming se resistieron a la publicidad hasta que dejaron de hacerlo. Las aplicaciones de transporte compartido la incorporaron. Los televisores inteligentes construyeron modelos de negocio completos en torno a ella. El patrón es tan consistente que podría considerarse una ley: los anuncios acaban llegando a todas las superficies accesibles”.

Xbox Game Pass y el problema de su modelo de negocios

Joost van Dreunen piensa que Microsoft tiene varias alternativas para hacer Xbox Game Pass más accesible y contentar a sus usuarios. Sin embargo, considera que incluir publicidad y ofrecer un plan muy económico no solucionarán los problemas de fondo de la plataforma. Explicó que los servicios de videojuegos cambian los hábitos de consumo de las personas, pero no expanden el mercado.

Servicios como Xbox Game Pass y PlayStation Plus ayudan a las acompañáis a retener jugadores, pero su impacto al momento de conseguir nuevos clientes es mucho menor. Desde esta perspectiva, el reto para Microsoft es complicado, pues sus ambiciones iniciales eran que la plataforma tuviera 100 millones de suscripciones para 2030. Actualmente, el servicio ronda entre 30 y 35 millones de usuarios, por lo que está muy lejos de cumplir con sus metas de crecimiento.

“Las investigaciones sobre los modelos de suscripción en la industria de las consolas han revelado que, si bien las suscripciones modifican los hábitos de compra (los suscriptores adquieren menos títulos individuales), no expanden significativamente el mercado general. Añadir más juegos a un catálogo no atrae a jugadores que antes no jugaban. Las suscripciones son excelentes para la retención de clientes, pero su rendimiento como motor de crecimiento es mucho peor”.

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