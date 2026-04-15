Filtran detalles del próximo God of War: sería protagonizado por Faye y exploraría diversas mitologías, incluyendo la maya

El futuro de God of War es incierto más allá de su serie para televisión y los remakes de su trilogía original. PlayStation y Santa Monica Studio todavía mantienen en secreto cuál será el próximo título nuevo de la franquicia. Pese a ello, los rumores sobre lo que viene en camino se intensifican y, al parecer, Kratos se tomará un descanso del rol protagónico.

Durante los últimos meses, han circulado rumores de un spin-off de God of War, que sería una especie de nueva franquicia dentro del universo de la saga. Reportes recientes aseguran que esta nueva serie será protagonizada por Faye, figura muy importante en la vida del Fantasma de Esparta. La guerrera no estaría sola en el nuevo juego, pues viajaría bien acompañada en una aventura que exploraría diversas mitologías, incluyendo la maya.

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El próximo God of War tendrá varios protagonistas y referencias a diversas culturas

El rumoreado spin-off de God of War sería un parteaguas en varios sentidos. Para empezar, Kratos tomaría un papel secundario para ceder el rol protagónico a Faye. De acuerdo con un reporte de MP1st, Kratos no estará completamente ausente, pues aparecerá como parte de la historia; sin embargo, no sería un personaje jugable.

Inicialmente, se creía que el spin-off iba a ser protagonizado por Freya, pero nuevos reportes reafirman que Faye será el personaje principal. Fuentes también aseguran que estará acompañada de Tyr, el dios nórdico de la guerra. La ambientación del juego marcaría distancia respecto al resto de títulos de la franquicia, pues no se enfocaría en explorar una sola mitología.

Tyr y Faye serían los protagonistas del nuevo juego de la saga

Los juegos más recientes se basaron en la mitología nórdica, mientras que la trilogía original recuperó el legado de la antigua Grecia. El próximo God of War tendría referencias a varias culturas, entre ellos la china y la japonesa. Asimismo, se menciona que explorará mitologías como la maya y otras que no han sido confirmadas.

Esta información ha generado desconcierto entre algunos fans de la franquicia, quienes se preguntan cómo será la estructura del juego y cuál será su historia. Es importante mencionar que, por ahora, PlayStation no ha confirmado otro spin-off de de la saga. A pesar de esto, vale la pena recordar que hubo filtraciones de God of War Sons of Sparta antes de su anuncio oficial.

¿Qué otros proyectos de la saga vienen en camino?

Los fanáticos de God of War están entusiasmados por conocer el futuro de la saga, pero también por hacer un viaje al pasado. En el más reciente State of Play, Santa Monica confirmó que trabaja en remakes de las 3 entregas originales de la IP. TC Carson, actor original de Kratos, volverá en versiones mejoradas de los títulos.

El estudio no ha revelado qué tipo de cambios y novedades agregará los títulos. Sin embargo, Christopher Judge, el actor actual de Kratos, adelantó que habrá un nuevo sistema de combate e importantes mejoras visuales. También se sabe que los remakes no tendrán censura, lo que implicaría que algunos de sus juegos con temática adulta estarían de regreso.

Por otro lado, PlayStation Production y Amazon trabajan en la adaptación live-action de la franquicia. El primer vistazo a Ryan Hurst y Callum Vinson como Kratos y Atreus no dejó un buen sabor de boca, pero todo indica que habrá mejoras para complacer a los fanáticos. La producción, que aún no tiene fecha de estreno, tendrá 2 temporadas basadas en la saga nórdica.

Varios proyectos de la IP ya vienen en camino

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