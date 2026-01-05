Fitness Boxing 3 suma energía estilo Phantom Thieves con un DLC de Persona 5 Royal lleno de ritmo y actitud

Por Dan Villalobos el 05 de enero de 2026

La saga de ejercicio rítmico de Nintendo Switch vuelve a sorprender con una colaboración que conecta sudor, estilo y música icónica del JRPG de ATLUS.

Arrancar el año con motivación suele ser complicado, pero algunos juegos saben cómo ponerle ritmo a la rutina. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer vuelve a hacerlo con una colaboración esperada. Después de varios adelantos, por fin se confirmó un paquete descargable inspirado en Persona 5 Royal.

El nuevo Persona 5 Royal Pack DLC llegará muy pronto a Nintendo Switch. Su lanzamiento está programado para el jueves 8 de enero y la propuesta combina entrenamiento diario con la identidad musical y visual de los Phantom Thieves.

Fitness Boxing ya había insinuado una colaboración con Persona, lo que encendió la conversación entre fans. Persona 5 Royal encaja de forma natural gracias a su música energética y estética llamativa. ATLUS construyó una identidad sonora perfecta para acompañar movimientos rítmicos intensos. Este DLC busca transformar cada sesión de ejercicio en una experiencia más estilizada. La idea no es solo sudar, también hacerlo con actitud.

¿Qué incluye el Persona 5 Royal Pack DLC?

El contenido anunciado apunta directo al corazón de los fans. El paquete incluye música arreglada del juego original, además de artículos cosméticos exclusivos.

Entre las pistas musicales arregladas se encuentran las siguientes:

Wake Up, Get Up, Get Out There

Life Will Change

I Believe

Rivers in the Desert

Last Surprise

Cada tema fue adaptado para mantener el ritmo del entrenamiento. La intención es que cada golpe y esquiva se sientan sincronizados con la música. El DLC también añade camisetas de colaboración. Estas prendas permiten personalizar al entrenador con diseños inspirados en Persona 5 Royal. El objetivo es reforzar la sensación de crossover durante cada rutina.

Persona entra al ring del ejercicio

Fitness Boxing 3 continúa apostando por colaboraciones llamativas. Este contenido demuestra que el ejercicio puede convivir con franquicias queridas. Persona 5 Royal mantiene su presencia vigente incluso fuera del RPG tradicional.

Para quienes buscan una excusa extra para entrenar en enero, esta puede ser la indicada. La combinación de música, estilo y constancia suena bastante atractiva.

¿Te motiva entrenar con la música de Persona 5 Royal? ¿Qué otra franquicia te gustaría ver en Fitness Boxing 3? Cuéntanos en los comentarios.

