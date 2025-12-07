FNAF 2 sobrevive a las críticas negativas y es un éxito en taquilla, pero tiene un peor debut que la primera película

A pesar de ser una de las adaptaciones de videojuegos peor calificadas, Five Nights at Freddy’s 2 superó las proyecciones

En años recientes hemos visto un resurgimiento de las adaptaciones de videojuegos para cine y televisión. La primera película de Five Nights at Freddy’s no cautivó a los críticos, pero enamoró a los fans y se convirtió en un éxito taquillero. FNAF 2 va por el mismo camino, aunque parece que se quedará corta en comparación con su predecesora.

La nueva película dirigida por Emma Tammi llegó a los cines de México el pasado jueves 4 de diciembre, mientras que un día después empezó su recorrido por las salas de Estados Unidos y otros países. Quizás como muchos esperaban, la crítica fue poco amable y le otorgó una calificación muy baja a la cinta.

De esta manera, Five Nights at Freddy’s 2 se alza como uno de los filmes basados en un videojuego peor valorados en la historia. A pesar de esa pésima recepción, la cinta debutó con el pie derecho y se perfila para ser un gran éxito en cartelera, aunque difícilmente igualará lo hecho por el largometraje de 2023.

La taquilla inicial de FNAF 2

Los primeros pronósticos señalaban que el filme inspirado en la serie de videojuegos de Scott Cawthon tendría un debut relativamente débil en los cines, con una recaudación inicial de entre $30 y $40 millones de dólares en Estados Unidos. Aunque es una cifra sólida para una cinta de bajo presupuesto, representa una disminución considerable con respecto a la película anterior.

Durante su primer día en la cartelera estadounidense, FNAF 2 generó $29.8 millones de dólares, lo que elevó las proyecciones a $56.5 millones de dólares. Sorpresivamente, la cinta superó las expectativas en su fin de semana de estreno.

De acuerdo con los últimos reportes, la secuela de Five Nights at Freddy’s recaudó $63 millones de dólares en su país natal durante sus primeros días en los cines, lo que demuestra que las críticas no tuvieron un gran impacto en el desempeño comercial. El público general le dio una puntuación de 7.2 en Metacritic.

FNAF 2 tambén se estrenó en 76 países del extranjero, incluidos México, Reino Unido y España. En el mercado internacional recaudó aproximadamente $46 millones, lo que eleva su total global a $109 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Si consideramos que el presupuesto fue de alrededor de $36 millones dólares, Universal Pictures y Blumhouse-Atomic Monster se marcaron un nuevo éxito.

Five Nights at Freddy’s 2 tuvo un peor estreno que la primera película

Es difícil saber si estos números se alinean con las expectativas más ambiciosas de los productores, pero a juzgar por el mayor presupuesto es fácil suponer que los estudios esperaban una mayor recaudación. Dicho esto, la secuela protagonizada por Mckenna Grace, Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Matthew Lillard tuvo un estreno bastante sólido.

En comparación, la película live-action de 2023 ganó $80 millones de dólares durante su debut en EE.UU pese a que se estrenó simultáneamente en cines y servicios de streaming. La entrega original, que costó apenas $20 millones, terminó su recorrido por las salas con una recaudación de casi $300 millones de dólares.

El éxito a largo plazo dependerá de que FNAF 2 mantenga el buen ritmo y atraiga a más personas a los cines en las próximas semanas. La directora Emma Tammi y algunos actores del reparto ya dejaron caer la posibilidad de que una tercera película esté entre los planes del estudio.

Pero cuéntanos, ¿ya viste el filme? ¿Crees que merece las malas críticas? ¿Esperas que sea un éxito en taquilla? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy’s 2.

