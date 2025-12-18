Fortnite recibe la Navidad con muchos regalos y contenido de Harry Potter, ¿cómo conseguir gratis las recompensas del Festival de invierno?

Fortnite decidió adelantar la Navidad para consentir a sus jugadores con muchos regalos. Una vez más, el popular Battle Royale inauguró su Festival de invierno con muchas recompensas gratuitas y contenido especial para la temporada. Además de los obsequios, Epic Games preparó para este año sorpresas para los fans de Harry Potter, Hatsune Mike y Sabrina Carpenter.

El estudio tirará la casa por la ventana, pues preparó 14 fabulosos regalos para los próximos días. A partir de hoy y hasta inicios de enero, los jugadores podrán conseguir una recompensa especial diaria sin costo, incluyendo algunos skins ideales para la temporada de fiestas que se avecina.

El Festival de invierno de Fortnite ya inició, ¿que regalos ofrecerá?

A partir de hoy, 18 de diciembre, y hasta el 5 de enero, Epic Game repartirá un regalo diario a todos los jugadores de Fortnite. El Festival de invierno ofrecerá en total 14 recompensas gratuitas, entre las que destacan 2 skins temáticos de navidad. El primero es el atuendo Muñeco de prueba glacial, que se desbloqueará luego de abrir 7 regalos.

Por otro lado, el atuendo de Roedolfo se desbloqueará al abrir el regalo número 13. La cabaña de regalos se actualizará diariamente a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. Los regalos se pueden abrir en cualquier orden y permanecerán activos hasta inicios de enero.

Entre los obsequios también están las mochilas Regalo personal y Pingüi festivo, así como los picos Labris de oro y Bate festivo. Epic Games escondió una recompensa más en la chimenea, pues al seleccionarla se pueden conseguir XP gratis; sin embargo, este regalo sólo se puede activar una vez.

Las recompensas que ofrecerá el Festival de invierno de Fortnite

El Battle Royale recibió contenido de Harry Potter, Hatsune Mike y a Sabrina Carpenter

Epic Games también confirmó lo que muchos jugadores estaban esperando: contenido de Harry Potter para el Battle Royale. En la tienda, los fanáticos de la franquicia podrán conseguir artículos temáticos de las diversas casas de Hogwarts. Hay skins y accesorios inspirados en Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Además, Fortnite recibió más contenido de Hatsune Miku. La idol tiene una nueva skin llamada Snow Miku, con un diseño especial para la temporada de fiestas. Por último, la cantante Sabrina Carpenter se unió al Battle Royale con una skin muy navideña. Todo este contenido estará disponible por tiempo limitado en la tienda.

Es importante recordar que este fin de semana arrancará la colaboración con Bleach. Personajes como Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Orihime Inoue y Uryu Ishida llegarán al juego el próximo 20 de diciembre.

Las skins del Festival de invierno de Fortnite

