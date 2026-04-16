Fortnite: Save the World por fin está disponible gratis y celebra su debut free-to-play con recompensas para los fans

Casi 10 años después de su lanzamiento, los jugadores por fin podrán probar el modo PvE del juego de Epic Games

Fortnite es mejor conocido actualmente por sus colaboraciones cada vez más sorprendentes, el ambicioso Battle Royale y otras experiencias. Es difícil recordar que hubo una época en el que el modo PvE conocido como Save the World era el apartado principal. Más vale tarde que nunca, pues dicho componente por fin está disponible gratis.

Así es: aunque la inmensa mayoría del contenido del título multijugador de Epic Games es gratuito, la modalidad cooperativa permanecía como una aventura premium de paga. Esto inevitablemente ocasionó que perdiera relevancia con el paso de los años, a pesar de que muchos jugadores lo compraban para subir de nivel su Battle Pass.

Ahora, casi 10 años después del lanzamiento original, el apartado PvE del exitoso videojuego online por fin está disponible sin costo alguno, y lo mejor es que los desarrolladores celebraron su lanzamiento con regalos y otras recompensas para la comunidad.

Video relacionado: Fortnite y los Battle Royale están en peligro: el fin del género

Fortnite: Save the World ya es free-to-play

Originalmente, Fortnite: Save the World tenía un costo de $40 USD. Eso ya es cosa del pasado, pues ahora los jugadores pueden explorarlo en su totalidad sin gastar un solo dólar. A partir de este momento, aparecerá como uno de los modos principales en la sección Descubrimiento del lobby en el menú principal.

En una forma de honrar el apoyo de los fanáticos, los jugadores que se inscribieron antes del 16 de abril de 2026 recibirán todas las recompensas comunitarias desbloqueadas como parte de la transición. De igual forma, los propietarios actuales obtendrán beneficios adicionales, como cupones y oro dentro del juego.

Epic Games también celebró el relanzamiento gratuito de Fortnite: Save the World con un evento de colaboración con el Battle Royale que otorgará experiencia y objetos de personalización, incluido un skin gratuito que se puede utilizar en todas las modalidades del free-to-play.

Fortnite tiene un skin gratuito inspirado en Jess, personaje de Save the World

En el Battl Royale, será posible encontrar 2 personajes que aparecen en el modo PvE: Jess y Penny, quienes asignarán misiones especiales. Al completar 2 tareas, se otorgará la posibilidad de comprar el rifle de francotirador Super Shredder una vez por partida. Al finalizar 12 desafíos, se dará un bono de 350,000 XP y el skin de Jess.

De igual forma, los jugadores del título gratuito tienen la oportunidad de reclamar obsequios a través de una nueva campaña de tiempo limitado de Twitch Drops. Conseguir estos regalos es tan sencillo como vincular las cuentas de la plataforma de streaming y Epic Games, y mirar hasta 4 horas de transmisiones en vivo para desbloquear las recompensas.

Fans de Fortnite podrán desbloquear recompensas si miran transmisiones en vivo participantes de Twitch

Un cambio importante en tiempo de crisis

Save the World se quedó corto y tuvo un impacto mínimo en su lanzamiento original en 2017. Precisamente, su aparentemente fracaso fue el que motivó a Epic Games a perseguir la moda creciente de los Batle Royale, lo que dio origen a uno de los títulos multijugador más exitosos del mundo.

El modo PvE dejó de funcionar en el Nintendo Switch original y dispositivos móviles. Aunque su transición hacia el formato free-to-play posiblemente atraerá a una nueva oleada de fans, es difícil saber si la compañía tiene la intención de añadir nuevas misiones de historia, mapas inéditos y otras novedades.

Hace un par de semanas, Epic Games despidió a 1000 empleados y anunció el cierre de algunos de los modos de juego menos populares de Fortnite. Tim Sweeney argumentó que el índice de participación disminuyó en los últimos meses, y señaló que gastan más dinero de lo que generan.

Save the World es un modo PvE en el que los jugadores deben construir bases y luchar contra horas de enemigos

Pero cuéntanos, ¿probarás el modo Save the World? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Fortnite.

Video relacionado: Los juegos como servicio son el futuro, nos guste o no

Fuente