Fuente confiable asegura que Resident Evil 10 tendrá a Claire Redfield como protagonista y revela nuevos remakes, entre ellos uno de Devil May Cry

La compañía japonesa no se detiene y su estrategia de nuevos lanzamientos, remakes y franquicias novedosas es un éxito

¿Hay algo que Capcom no haga bien? La compañía japonesa vive una edad de oro desde hace más de 10 años y la mayoría de sus lanzamientos desde entonces son un éxito. El más reciente PRAGMATA, antecedido por Resident Evil Requiem, pero no es momento de detenerse, sino de ver hacia el futuro.

Algo que se volvió una constante en años recientes es el desarrollo y lanzamientos de nuevas entregas y remakes de franquicias conocidas. El guiño al pasado le cumple a los fans y alimenta la expectativa por algo nuevo. Pues bien, de acuerdo con una de las fuentes más confiables, estos serían los siguientes planes de la empresa nipona para los años por venir.

NO TE LO PIERDAS: Uno de los memes y dilemas más populares de internet se convirtió en un videojuego; el caracol inmortal llega a tu escritorio de Windows y te olvida a moverte

Claire Redfield será protagonista de Resident Evil 10, asegura fuente confiable

¡Dusk Golem lo hizo de nuevo! El afamado insider especializado en la franquicia de Survival Horror de Capcom reveló nuevos detalles sobre los planes de la compañía japonesa (vía VICE).

De acuerdo con sus fuentes, la compañía japonesa se reunió en 2022 para pactar los planes sobre Resident Evil en los años por venir con nuevos proyectos. De esta reunión salieron con aprobación los remakes de Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil Zero y Resident Evil. Asimismo, se dio el visto bueno a Resident Evil 10.

En cuanto a estos proyectos, se menciona que sus nombres clave son:

Resident Evil Zero (Project Chambers)

Resident Evil (Project Fallen)

Resident Evil 10 (Project Redlife)

Según el insider, en el caso del remake de Resident Evil, se encontró en preproducción durante 2022 y 2023, pero en la actualidad está en el proceso completo de desarrollo.

El detalle que llama la atención es sobre la nueva entrega de la franquicia, el siguiente capítulo tras Requiem. Al respecto, se menciona que la protagonista será Claire Redfield, coprotagonista que debutó en la segunda entrega de la IP y que fue la heroína en Code: Veronica.

Quitando el remake del segundo juego, la aparición más reciente de Claire Redfield en la saga es RE Revelations 2 de 2015

Un remake de Devil May Cry también está en planes

Si bien la nota se centró en la franquicia de terror y acción de Capcom, también hay novedades en otros frentes. Dusk Golem reveló que otro de los proyectos que prepara la compañía japonesa es un remake de Devil May Cry.

La franquicia de acción y combate estilizado debutó en 2001 para PS2 y se mantiene vigente desde aquel entonces. Su entrega más reciente, Devil May Cry V, se lanzó en 2019 y vendió más de 10 millones de copias, convirtiéndose en el más vendido de la saga.

Dado el éxito de esta entrega, no sería extraño que Capcom apueste por un remake, además, hay un contexto que no se puede perder de vista. En 2024, Hideaki Itsuno se fue de la compañía japonesa. Este creativo fue el director de Devil May Cry V y el guardián de la saga por muchos años. Es probable que, tras esta partida, se decidiera no hacer una sexta entrega y optar por un remake del primer juego.

ENTÉRATE: Productor de la serie de Devil May Cry para Netflix cree que la mayoría de las próximas películas basadas en videojuegos darán “cringe” o se cancelarán

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente