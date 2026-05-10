Uno de los memes y dilemas más populares de internet se convirtió en un videojuego; el caracol inmortal llega a tu escritorio de Windows y te olvida a moverte

Uno de los memes más famosos de Internet finalmente dio el salto a los videojuegos. El clásico debate sobre si aceptarías millones de dólares a cambio de ser perseguido eternamente por un caracol inmortal ahora inspiró un peculiar título para PC que convierte esa absurda idea en una experiencia bastante estresante. El juego se llama […]

Uno de los memes más famosos de Internet finalmente dio el salto a los videojuegos. El clásico debate sobre si aceptarías millones de dólares a cambio de ser perseguido eternamente por un caracol inmortal ahora inspiró un peculiar título para PC que convierte esa absurda idea en una experiencia bastante estresante.

El juego se llama Don’t Touch The Snail y toma el famoso escenario viral que explotó en redes sociales como TikTok y Reddit: un caracol que avanza lentamente hacia ti, pero te mata instantáneamente si llega a tocarte.

Por si te lo perdiste: Gratis: este juego espacial está disponible sin costo en Steam, pero muy pronto se volverá de paga; es tu última oportunidad para conseguirlo sin gastar

Un juego donde literalmente sólo tienes una oportunidad

Como cuenta Dexerto, Dont Touch the Snail es un juego desarrollado por PlasticBagHandMan y publicado por Both Good. Pero, ¿De qué rayos se trata? Para empezar, el título coloca un pequeño caracol directamente sobre tu escritorio de Windows. La idea es simple: debes evitar que el caracol toque tu cursor mientras continúa avanzando lentamente durante toda tu sesión.

Sin embargo, el detalle que volvió viral al juego es muchísimo más cruel. Si el caracol toca tu cursor una sola vez, la partida termina para siempre. Cuando pierdes, tu puntuación queda registrada en la tabla global y el juego bloquea permanentemente el modo principal de supervivencia. No hay reinicios, segundas oportunidades ni formas oficiales de volver a intentarlo.

Eso sí, aún está por verse si hay alguna forma de que tu progreso sea eliminado por completo para que puedas volver a intentarlo (¿tal vez borrando los archivos de guardado desde el explorador de archivos?), pero sin duda, se trata de un reto de honor interesante que sin duda pondrá a los jugadores a competir.

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El “anti cozy game” que quiere ponerte nervioso

Los desarrolladores describen Don’t Touch The Snail como un “anti-cosy idler”. Básicamente, un juego pasivo diseñado específicamente para generar ansiedad.

Mientras sobrevives, obtienes oro que puede usarse para desbloquear más de 50 skins y disfraces para el caracol. Pero si mueres, un caracol inofensivo ocupará permanentemente tu escritorio usando los cosméticos que alcanzaste a comprar antes de perder.

A diferencia de otros juegos idle pensados para relajarse o dejarse en segundo plano, este está diseñado para permanecer constantemente en tu cabeza mientras usas la computadora.

Puedes ver Don’t Touch the Snail a continuación:

Cabe mencionar que Don’t Touch the Snail aún no tiene fecha de lanzamiento; sin embargo, se espera que se estrene antes de que termine el mes. El juego estará disponible por medio de Steam a un precio por confirmar.

¿De dónde salió el meme del caracol inmortal?

La idea nació originalmente en 2014 durante un podcast de Rooster Teeth. El escenario planteaba una pregunta sencilla: ¿aceptarías $10 millones de dólares si un caracol inmortal comenzara a perseguirte para matarte instantáneamente?

Con los años, el debate explotó en TikTok, Reddit y otras redes sociales, donde miles de usuarios discutieron posibles formas de escapar del caracol o sobrevivir eternamente.

Ahora, esa idea terminó convirtiéndose en uno de los juegos independientes más extraños y virales del momento.

Y a ti, ¿qué te pareció este juego? ¿Te gustaría intentar y ver qué tanto tiempo sobrevives? Cuéntanos en los comentarios.



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