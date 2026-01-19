Gaming en la nube gratis: Xbox apostaría por un nuevo modelo con anuncios

Los jugadores tendrían acceso a algunos títulos de su librería, pero con sesiones limitadas

Si algo distingue a Xbox en su era reciente es que han hecho todo lo posible para tratar de conectar con el público. La marca de Microsoft Gaming tiene un modelo de ecosistema y ofrece distintos puntos de acceso, en alguno ni siquiera es necesario tener una consola. Parte de ello tiene que ver con el juego en la nube, Xbox Cloud, y en años recientes surgió información sobre una posible variante del servicio gratuita, pero con anuncios. Tal parece que pronto habrá noticias, pues fuentes reputadas compartieron información importante.

Juega desde donde sea con Xbox Cloud

Xbox Cloud estrenaría pronto su nivel gratuito con anuncios

Xbox podría sorprender nuevamente con el lanzamiento de una variante de su servicio de juego en la nube. El detalle en este caso es que sería de acceso gratuito.

Hasta el momento, para jugar en Xbox Cloud es necesario ser suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate, el nivel Premium de su servicio de gaming. Con ello, es posible acceder al catálogo de Game Pass, así como a ciertos títulos de la librería de usuario, desde una consola, PC, Smart TV, dispositivo móvil. Todo a través de la aplicación y sin necesidad de descargar el juego.

Hace unos días, usuarios de Xbox descubrieron una leyenda en la parte posterior de la pantalla de carga de Xbox Cloud. En ese espacio apareció: “1 hora de juego con anuncios por sesión”.

Lo anterior llevó a la comunidad a pensar que el juego en la nube gratuito de Xbox está por llegar. Esto porque no es la primera vez que aparece algún detalle en las distintas interfaces de usuario de Xbox cuando están a pocos días de debutar.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de Microsoft Gaming sobre este servicio gratuito. Sin embargo, directivos de la talla de Phil Spencer y Sarah Bond expresaron su interés en un modelo de acceso gratuito a su ecosistema, mismo que se mantendría comercialmente viable gracias a los comerciales.

Xbox Cloud tendría un nivel gratuito

¿Cómo funcionaría este acceso gratuito al juego en la nube de Microsoft?

Reportes de Insider-Gaming y Windows Central refieren que esta versión de Xbox Cloud será un nivel aparte de los que ya conocemos para acceder en el ecosistema de Xbox.

Este nivel gratuito permitirá que los jugadores puedan jugar desde la nube algunos títulos de su librería. Es importante especificar que no podrán jugar juegos de Xbox Game Pass.

La leyenda que apareció en la pantalla de carga se comparó con un informe filtrado el año pasado en el que se indica que la versión gratis de Xbox Cloud ofrecerá a los usuarios 1 hora de streaming con anuncios por sesión y un límite de 5 horas por mes.

Sin embargo, esas parecen ser cifras preliminares que Xbox manejó de forma interna. En dado caso, el anuncio tendría lugar próximamente. Cabe recordar que este jueves 22 de enero se llevará a cabo un Developer Direct, así que sería un escaparate ideal para confirmar el juego en la nube gratis.

