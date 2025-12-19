Gears of War: E-Day es el “juego más ambicioso” del estudio y reafirma su ventana de lanzamiento

The Coalition asegura que la nueva entrega, que traerá de regreso a Dom y Marcus Fenix, se desarrolló desde 0 con Unreal Engine 5

En 2024, Gears of War: E-Day sorprendió a propios y extraños con un trailer espectacular que nos permitió ver el contexto en el que se desarrollará la narrativa. Tras prácticamente un año sin novedades significativas, los desarrolladores por fin hablaron sobre este esperado lanzamiento.

La última entrega principal de la saga de Microsoft y The Coalition debutó en aquel lejano 2019, aunque menos de un año después también vimos el estreno del spin-off de estrategia. De cualquier forma, resulta obvio que los fans están ansiosos por explorar los orígenes de la guerra contra los temibles Locust.

Gears of War: E-Day reafirma su lanzamiento para 2026

La semana pasada se llevó a cabo la ceremonia en vivo de The Game Awards 2025, donde pudimos ver avances de los juegos que se lanzarán el año siguiente y más allá. Curiosamente, la próxima aventura de Marcus Fenix y Dominic Santiago brilló por su ausencia en la transmisión en vivo.

Aunque esta situación generó dudas, Microsoft apaciguó la preocupación de la comunidad con una publicación en redes sociales donde señaló que Gears of War: E-Day debutará en 2026, tal como se reveló anteriormente; sin embargo, el anuncio no incluyó un adelanto inédito ni más información.

Ahora, The Coalition rompió el silencio y habló sobre este gran proyecto. En un post en el foro Xbox Wire, Mike Crump, director del estudio, reafirmó que planean celebrar el 20.° aniversario de la franquicia de acción con el lanzamiento de la nueva entrega, que en realidad es una precuela que se ambienta antes de los eventos del título de 2006.

El juego de Gears of War más ambicioso en la historia de The Coalition llegará a las tiendas en 2026

De esta manera, se confirma una vez más que Gears of War: E-Day llegará a las tiendas en 2026. Por otra parte, el creativo afirma que este es el “juego más ambicioso hasta la fecha” de la compañía y recalcó que se hizo desde 0 con Unreal Engine 5. La idea es que este nuevo capítulo se sienta como un título clásico y se juegue como una experiencia nueva.

El miembro de The Coalition asegura que el videojuego regresará a las raíces de la saga, y que será el mejor lugar para que los nuevos fanáticos se sumerjan en el universo de la franquicia. Finalmente, el director promete que compartirán más información durante el próximo año.

El nuevo Gears of War regresará a los orígenes de la franquicia

El breve comunicado es muy escueto en cuanto a nuevos detalles, así que deberemos ser pacientes y esperar para conocer los pormenores de este nuevo título. Hasta la fecha, no hemos visto ningún adelanto oficial que muestre la jugabilidad ni profundice en el apartado narrativo.

Microsoft confirmó que a inicios del próximo año se realizará una nueva edición del evento Xbox Developer Direct, donde se compartirá información sobre los proyectos first-party que están en producción. Es probable que el shooter en tercera persona haga acto de presencia.

Anteriormente, Nicole Fawcette, directora de marca, y Matt Searcy, director creativo, confirmaron que Gears of War: E-Day retomará los elementos de terror que forjaron el legado de la entrega original. Jerry O’Flaherty, quien trabajó en el primer videojuego de la saga, se mostró feliz de que la franquicia vuelva a incorporar los aspectos de horror a la experiencia.

El nuevo Gears se hizo en Unreal Engine 5

El videojuego debutará para Xbox Series X|S y PC, aunque rumores señalan que un port para PlayStation 5 podría debutar al mismo tiempo que el resto de las versiones. Es una suposición lógica, sobre todo si recordamos que el remaster del título de 2006 abandonó la exclusividad y se lanzó para la consola de Sony a mediados de este año.

Al respecto, Mike Crump celebró el hecho de que los fanáticos pudieran jugar “sin barreras por primera vez en los casi 20 años de historia” de la IP gracias a Gears of War: Reloaded. Eso sí, informes previos señalan que el lanzamiento para PS5 estuvo lejos de ser un gran éxito comercial.

Pero dinos, ¿qué esperas de la nueva entrega?

Sigue este enlace para leer más noticias sobre Gears of War: E-Day.

