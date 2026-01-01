Geoff Keighley revela la historia secreta detrás del anuncio de Mega Man Dual Override en The Game Awards 2025

Un paquete misterioso, disfraces icónicos y una revelación planeada durante meses marcaron el regreso del Blue Bomber al escenario más grande del gaming.

Uno de los momentos más comentados de The Game Awards 2025 fue el regreso de Mega Man con un juego completamente nuevo. Mega Man Dual Override apareció sin filtraciones previas, tomando por sorpresa al público. Detrás de ese anuncio hubo meses de planeación, secretos bien guardados y una historia que ahora salió a la luz gracias a Geoff Keighley.

Un paquete que lo cambió todo

Geoff Keighley explicó en una historia de Instagram cómo comenzó todo pocos días después del Summer Game Fest. A su oficina llegó un paquete misterioso, acompañado por un mensaje claro: “Es tiempo — Capcom”. Dentro encontró peluches de Mega Man, un casco y varias figuras. Para Keighley, el mensaje fue inmediato y contundente.

Durante años, el productor había preguntado a Ryozo Tsujimoto y al equipo de Capcom cuándo sería el momento adecuado para traer de vuelta al Blue Bomber. La respuesta siempre era la misma: estaban experimentando y esperando el camino correcto. Ese paquete confirmó que ese momento finalmente había llegado.

Una visita especial a Capcom

Semanas después, Keighley viajó a las oficinas de Capcom en Osaka. Ahí vivió una escena digna de la franquicia. Las luces se apagaron, sonó el tema clásico de Mega Man y por la puerta entraron Minamitani-san vestido como Mega Man e Izumi-san caracterizado como el Dr. Wily.

En esa reunión, el equipo compartió su visión para el siguiente capítulo de la saga. Keighley incluso tuvo la oportunidad de jugar una ROM muy temprana de Mega Man Dual Override y dar retroalimentación directa. Fue en ese momento cuando comenzaron las conversaciones sobre cómo revelar el juego al mundo.

El arte de la sorpresa en TGA

Para Keighley, la revelación debía ser un momento especial. La idea fue iniciar en una estación espacial desconocida, con música orquestal que poco a poco diera pistas hasta revelar el tema del castillo del Dr. Wily. En las pantallas aparecerían los años de cada lanzamiento de Mega Man, culminando en el número 12.

El equipo afinó cada detalle durante meses, incluso cambiando el color de un pasillo de azul a verde para evitar pistas evidentes. Además, la música fue reimaginada por Ursine Vulpine, reforzando el impacto emocional del anuncio.

Keighley dejó claro que, para él, estos anuncios no son simples estrategias publicitarias. Representan el corazón emocional de The Game Awards y el trabajo de decenas de colaboradores operando en total secreto.

¿Te sorprendió la revelación de Mega Man Dual Override en The Game Awards 2025? ¿Crees que este regreso estuvo a la altura del legado del Blue Bomber? Cuéntanos en los comentarios.

