Godzilla por primera vez aparecerá en el mundo de Sonic gracias a inusual colaboración

En sus casi 35 años de historia, Soninc the Hedgehog ha recibido en su mundo un montón de personajes de la cultura popular gracias a colaboraciones. Entre ellas jamás había estado uno de los personajes más longevos e icónicos de la cultura popular japonesa: Godzilla, pero después de tanto tiempo se reunirán por primera vez.

Por lo visto, SEGA guardaba una sorpresa para los fans de Sonic, puesto que esta semana reveló que el Rey de los Monstruos arribará al mundo de Sonic the Hedgehog, precisamente Sonic Rumble, que debutó hace algunas semanas de manera oficial en todo el mundo luego de algunos contratiempos.

¿Cómo conseguir a Godzilla en Sonic Rumble?

El anuncio se hizo por medio de un trailer en el que se ve a Sonic y otros personajes de su universo, como Vector y Charmy Bee, disfrutar unas vacaciones en un crucero cuando emerge Godzilla lanzando su característico rugido y su rayo de calor que destruye la embarcación y obliga a Sonic y compañía a correr.

Gracias al avance podemos ver que King Ghidora, Mechagodzilla y Baragon también tienen una aparición con el estilo gráfico del battle royale de SEGA, cada uno con poderes únicos; asimismo, se anticipó que en el juego podrán conseguirse Destoroyah, Fire Rodan y Mothra como personajes o Buddies.

Por el momento, se confirmó que Godzilla podrá desbloquearse gratis durante el evento, que estará disponible a partir del próximo 22 de diciembre.

De acuerdo con los detalles, esta colaboración permitirá a los jugadores disfrutar un nuevo nivel llamado Godzilla Survival, en el que tendrán que mantenerse en juego mientras la plataforma se derrumba.

Godzilla ha aumentado su aparición en el mundo de los videojuegos

Ciertamente Godzilla no es un extraño en los universos de SEGA, pues recordemos que TOHO colaboró con la compañía de Sonic para que el icónico monstruo apareciera en Super Monkey Ball Banana Rumble, título en el que coincidió con personajes muy contrastantes, como Hatsune Miku.

Recientemente, la legendaria criatura también formó parte de una temporada de Fortnite, en el que luchó junto a King Kong (y, curiosamente, Hatsune Miku) para hacer frente a una colosal amenaza del título de Epic Games.

