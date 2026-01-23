¡Gratis! Conoce los juegos que puedes probar en PlayStation, Xbox, Switch y PC durante el fin de semana

Comienza un viernes más y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar.
El mes está avanzando a toda velocidad y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 25 de enero.
PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)
- Need For Speed Unbound ― (PS5) Disponible hasta el 2 de febrero
- Disney Epic Mickey: Rebrushed ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 2 de febrero
- Core Keeper ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 2 de febrero
Free Play Days Xbox One / Xbox Series (Game Pass Ultimate, Premium y Essential)
- Sherlock Holmes Chapter One ― Disponible hasta el 25 de enero
- South Park: Snow Day ― Disponible hasta el 25 de enero
- This War of Mine: Final Cut ― Disponible hasta el 25 de enero
- Cult of the Lamb ― Disponible hasta el 25 de enero
Steam
- PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente
- Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente
- Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente
Epic Games Store
- Rustler ― Disponible hasta el 29 de enero a las 10:00 AM
Nintendo Switch/Switch2
- Fire Emblem: Path of Radiance ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- FORSAKEN 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.
El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.
Sigue informado en LEVEL UP.