Gratis: la Epic Games Store te regala un roguevania de época en su versión de móviles, pero solo tienes unos días para conseguirlo

La compañía reveló el juego misterioso de la semana y es una gran sorpresa para los fans

Hoy es jueves de regalos en Epic Games Store. Hace unos momentos se reveló uno de los juegos que estará disponible gratis en la plataforma. Como ya es tradición, la tienda ofrece títulos sin costo alguno, pero solo es por pocos días, así que cuentas con solo unos días para reclamar el juego en cuestión y añadirlo a tu librería. ¿De qué se trata? Te anticipamos que es un juegazo, uno de los mejores roguelike con elementos de Metroidvania que se han hecho.

Dead Cells ya está disponible gratis en la app de Epic Games Store

La Epic Games Store revela su nuevo juego gratuito

Las cuentas oficiales de Epic Games Store, así como su sitio en línea, desvelaron uno de los títulos que sera gratis desde hoy y durante los próximos días.

Se trata de Dead Cells, juegazo del estudio francés Motion Twin que debutó en 2018 y se considera uno de los mejores en los géneros que aborda. De acuerdo con la información oficial, este título está disponible gratis en la Epic Games Store en su versión portátil para iOS y Android, desde hoy y hasta el 18 de diciembre.

Si cuentas con la app de Android, puedes reclamarlo y añadirlo a tus juegos. En el caso de dispositivos iOS de Apple, solo está disponible en la Unión Europea.

Immortality is your prison, death is only a setback. Get Dead Cells for FREE from our Holiday Sale. Offer ends December 18 at 11 AM ET. https://t.co/Dru7PXvjpe



Available for free on Android worldwide and iOS in select countries. pic.twitter.com/9SVxuXKHkP — Epic Games Store (@EpicGames) December 11, 2025

¿Qué es Dead Cells?

Dead Cells es un roguelike de acción en 2D de Motion Twin que combina exploración tipo Metroidvania con combates rápidos y precisos.

Cada partida ofrece un recorrido distinto gracias a niveles que se generan de forma aleatoria. Tambien cuenta con una amplia variedad de armas y habilidades, así como un sistema de progresión que incentiva el ensayo y error.

Su estética pixel art y su enfoque en la movilidad —con movimientos evasivos, saltos y ataques en cadena— lo convierten en un referente del género.

Desde su lanzamiento, Dead Cells recibe constantes actualizaciones y expansiones que mantienen vivo el interés de la comunidad. El título destaca por su equilibrio entre dificultad y recompensa, además de un ritmo de juego que invita a jugar “una partida más”.

Su impacto ha sido tal que sigue apareciendo en las listas de los mejores indies de los últimos años, consolidándose como uno de los exponentes modernos del roguelike de acción y plataformas.

