Gratis: popular juego multijugador con más de 30,000 reseñas positivas en PC tiene 100% de descuento y está disponible sin costo por tiempo limitado

Gracias a la promoción de la Epic Games Store, es posible obtener de forma gratuita un divertido título de combate medieval

Sin lugar a dudas, la mejor forma de celebrar el cierre del año es con regalos. Las compañías de la industria lo saben muy bien, y es por eso que en días recientes hemos visto muchas ofertas que permiten conseguir videojuegos en rebaja o, en el mejor de los casos, totalmente gratis.

Precisamente, los jugadores de PC ahora tienen la oportunidad de ampliar su librería con una oferta especial que hace que un popular título multijugador tenga 100% de descuento y se puede conseguir gratis. Esta promoción de tiempo limitado finalizará en menos de 24 horas, así que hay que actuar rápido.

Chivalry 2 está completamente gratis en la Epic Games Store

Esta oferta llega cortesía de la Epic Games Store, la plataforma que intenta competir contra Steam. Si bien está lejos de alcanzar los niveles de popularidad de la tienda de Valve, es innegable que en años recientes ganó nuevos adeptos gracias, en gran medida, a su campaña de obsequios.

Como parte de su evento de regalos misteriosos de la temporada de invierno, la plataforma permite a todos los usuarios conseguir una copia gratuita de Chivalry 2, el divertido y popular videojuego multijugador de 2021. Esta propuesta ocupó el lugar de Trine Classic Collection, que se ofreció sin costo el pasado 30 de diciembre.

De esta manera, el proyecto desarrollado por Torn Banner Studios es el último obsequio de 2025. Para conseguirlo gratis, basta con iniciar sesión en la Epic Games Store, visitar la página del juego y seleccionar la opción “Conseguir”. Aquellos que aprovechen la promoción, podrán conservar para siempre ese título en su librería digital.

Gracias a una oferta de 100% de descuento, Chivalry 2 está disponible gratis en la Epic Games Store

Pero una vez más, se trata de una oferta limitada que finalizará en menos de 24 horas. En específico, Chivalry 2 solamente estará disponible sin cargo alguno del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México. Después de esa fecha, se obsequiarán 2 títulos misteriosos.

El videojuego de combate medieval también se vende en Steam, pero allí no está gratis; sin embargo, es posible comprarlo a un bajo precio de $64.79 MXN gracias a una rebaja de 80%. El descuento estará vigente hasta el 5 de enero.

¿Qué ofrece Chivalry 2?

Ahora bien, ¿vale la pena conseguir gratis esta propuesta en línea? ¡Sí! Como su nombre indica, Chivalry 2 es la secuela directa del popular videojuego online de 2012. Esta secuela publicada por Tripwire Presents expande el concepto original al presentar campos de batalla más grandes, nuevas clases y otras mecánicas que amplían el abanico de posibilidades.

Este título multijugador presenta combates en primera persona, donde los jugadores deben enfrentarse a los miembros del otro equipo para ganar territorio y consumar la victoria. Lo interesante es que las partidas aceptan hasta 64 usuarios conectados al mismo tiempo, así que se genera un caos muy divertido.

En Chivalry 2 hay un total de 4 clases, las cuales se dividen en 3 subclases que tienen su propio estilo de combate. Por ejemplo, el soldado de infantería puede utilizar cuchillos, espadas cortas y hachas para abrirse paso por la arena, mientras que el vanguardia se caracteriza por su alta resistencia.

Chivalry 2 ofrece combates masivos, con más de 10 subclases y más de 30 tipos de armas

Este título multijugador tiene 40,000 valoraciones en Steam con un índice de aprobación de 80%, lo que significa que posee más de 30,000 reseñas positivas en PC. También presume una calificación bastante sólida de 82 en Metacritic; sin duda, vale la pena conseguirlo gratis en la Epic Games Store mientras la promoción aún esté disponible.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del último regalo de 2025? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con juegos gratis o visita esta página para encontrar otras ofertas de la Epic Games Store.

