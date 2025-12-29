Gratis por 24 horas: un divertido juego indie con casi 10,000 reseñas positivas en Steam y una calificación de 84 en Metacritic está disponible sin costo en PC

Gracias a la Epic Games Store, es posible reclamar sin costo una copia del ingenioso Viewfinder de Sad Owl Studios

Aunque los precios de los videojuegos van en aumento y la tendencia indica que deberemos pagar más para comprar los nuevos lanzamientos y las próximas consolas, también es cierto que en la actualidad es más fácil que nunca conseguir juegos con descuento y, en el mejor de los casos, totalmente gratis.

Los jugadores de PC que buscan un nuevo juego para pasar las fiestas del fin de año están de suerte, pues actualmente se ofrece sin costo un ingenioso y divertido juego indie con miles de reseñas positivas. La única mala noticia es que hay poco tiempo para reclamar este obsequio especial.

Viewfinder tiene 100% de descuento en esta tienda de PC

Para aquellos que viven debajo de una roca y no se enteraron, vale la pena recordar que actualmente se lleva a cabo la campaña de regalos misteriosos de la Epic Games Store. Durante la temporada de fiestas, esta iniciativa permite a los jugadores conseguir gratis un juego cada día. El obsequio anterior fue SKALD: Against the Black Priory.

Ahora, los usuarios con una cuenta activa en la plataforma de PC podrán reclamar sin costo una copia de Viewfinder, un encantador y muy original videojuego de acertijos en el que hay que utilizar una cámara fotográfica para modificar la realidad.

Normalmente, este proyecto de Sad Owl Studios y Thunderful Publishing cuesta $24.99 USD o $280 MXN en la Epic Games Store. Por suerte, en este momento está sujeto a una oferta de tiempo limitado de 100% de descuento, lo que significa que se puede obtener gratis en la tienda por las próximas 24 horas.

Viewfinder está gratis en la Epic Games Store gracias a una oferta especial de 100% de descuento

Todos aquellos que estén interesados en obtener Viewfinder sin gastar un centavo deben actuar rápido, pues esta promoción ya tiene fecha de caducidad. En específico, la rebaja sólo estará disponible hasta el 30 de diciembre a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México. Después de esa fecha, otro título lo reemplazará y se ofrecerá de forma gratuita.

El título de puzzles también se encuentra en la librería de Steam, pero en la plataforma de Valve únicamente tiene 65% de descuento. Si bien no está gratis, es posible comprarlo por la baja cantidad de $99.04 MXN.

¿Qué ofrece Viewfinder?

Si bien es probable que los jugadores que esperan grandes títulos AAA estarán decepcionados con este regalo, permítanos decirles que Viewfinder está lejos de ser un mal juego o una experiencia desechable; al contrario: se trata de una aventura muy ingeniosa que agradó a los fanáticos y críticos profesionales.

Para aquellos que jamás hayan escuchado sobre esta propuesta, les diremos que se trata de un videojuego single-player de resolución de acertijos que pone a pensar a los jugadores con sus divertidas mecánicas y excelente diseño de niveles. Aquí, el objetivo es tomar fotografías y hacer pinturas para modificar la perspectiva y cambiar la realidad.

Viewfinder está inspirado en los máximos exponentes del género, como Portal, The Talos Principle y The Witness. También promete ofrecer muchas horas de entretenimiento a través de sus decenas de puzzles ambientales, y sus buenas calificaciones justifican darle una oportunidad ahora que está disponible gratis en la Epic Games Store.

Viewfinder recibió una calificación de 84 en Metacritic y enamoró a los fanáticos de los videojuegos de puzzles

En este momento, el título desarrollado por el equipo indie Sad Owl Studios tiene un índice de aprobación de 94% y casi 10,000 reseñas positivas en Steam. También presume una puntuación promedio de 84 en Metacritic, así que se trata de una propuesta que vale la pena tener en el radar y, mejor aún: aprovechar para jugar ahora que es gratuito.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a conseguir gratis tu copia de Viewfinder? ¿Qué juego te gustaría que regalen en los próximos días? Déjanos leerte en los comentarios.

