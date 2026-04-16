Gratis: Xbox consiente a los fanáticos y regala dinero para comprar juegos, contenido descargable y más en la tienda digital

Xbox ofrece crédito a algunos jugadores afortunados mediante, y la oferta estará disponible hasta el 2 de mayo

Hoy más que nunca quedó claro que los videojuegos son un hobby costoso, por lo que siempre hay que aprovechar las ofertas y promociones de consolas y PC para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Y en efecto, no hay algo mejor que conseguir dinero totalmente gratis. Justamente, Xbox acaba de consentir a los fans con un obsequio irresistible.

La temporada de primavera acaba de iniciar, y es una época perfecta para jugar y descansar en el hogar. Los fanáticos que tienen un presupuesto ajustado estarán contentos de saber que, si tienen suerte, podrán reclamar una tarjeta de regalo con valor de $5 USD.

Esta oferta ya está activa a través de la aplicación de Xbox y la tienda de Microsoft en PC, pero quedan pocos días para reclamar el obsequio. Además, es prudente recalcar una vez más que, tristemente, no todos los fanáticos recibieron esta recompensa única.

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Microsoft ofrece dinero gratuito a los fans

De acuerdo con los reportes de múltiples medios de comunicación y jugadores, Microsoft empezó a ofrecer tarjetas de regalo a mucha gente como parte de las celebraciones por el inicio de la temporada primaveral de 2026. Aunque algunos fans se quedaron con las manos vacías, muchos otros ya pudieron conseguir el crédito gratuito.

El periodista Fraser Gilbert reveló que esta semana recibió un mensaje de Xbox informándole que recibió £4 GBP en su cuenta gracias a este “regalo de primavera”. En redes sociales y foros, los jugadores confirmaron que también recibieron una tarjeta con un valor de $5 USD.

Esto parece indicar que, al menos, esta promoción está presente en Estados Unidos y Reino Unido. Ante la falta de un comunicado oficial por parte de Microsoft, se desconoce el alcance de esta iniciativa. Es un completo misterio si los jugadores de México u otros países de Latinoamérica también podrán canjear esta recompensa.

Los fanáticos informan que recibieron tarjetas de regalo de $5 USD por parte de Microsoft

De igual forma, es imposible saber cuáles son los criterios que toma en cuenta Xbox al momento de dar el dinero, incluso en las regiones participantes. Aunque en Internet es posible encontrar capturas de pantalla y mensajes de jugadores afortunados que sí recibieron el mensaje y canjearon el regalo, muchos otros fans afirman que su bandeja de entrada está vacía.

Según los reportes de las personas que fueron merecedoras de este obsequio, la fecha límite para reclamar gratis los $5 USD es el 2 de mayo de 2026, con 30 días para usar el crédito en la tienda una vez que se agregue al saldo de la cuenta. El dinero se puede gastar en la compra de juegos completos, contenido descargable y otras aplicaciones tanto en consolas como en PC.

¿Cómo conseguir gratis crédito en Xbox?

Algunas personas señalaron que Microsoft emitió el mensaje a principios de este mes, pero fue hasta ahora que comenzó a notificar oficialmente a los usuarios suertudos que sí recibieron el obsequio.

Para comprobar si fueron uno de los seleccionados, los jugadores sólo tendrán que seguir una serie de pasos muy sencillos. En primer lugar, deben encender la consola Xbox y pulsar el botón de guía en el mando. Una vez allí, necesitan dirigirse hacia la derecha hasta llegar a la sección Grupos y Chats. Finalmente, seleccionan “Chats” y verifican si hay un mensaje oficial de la compañía.

El proceso también se puede completar a través de la aplicación de Microsoft Store. Allí, los usuarios deben desplazarse hacia arriba hasta su gamertag en el lado izquierdo y elegir el apartado “Ofertas y Créditos”. Si recibieron la tarjeta de regalo, ésta debería aparecer ahí. En ese caso, las personas sólo deben completar el proceso para conseguir gratis el dinero.

Xbox envió mensajes a los jugadores afortunados, quienes podrán reclamar el dinero gratuito directamente en su cuenta

Vale la pena recordar que no es la primera vez que Xbox consiente a los fans y regala créditos para la tienda. En diciembre, la empresa ofreció $10 USD a los jugadores para que aprovecharan las ofertas de la temporada navideña.

Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los jugadores afortunados que recibiste la tarjeta de regalo? Déjanos leerte en los comentarios.

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