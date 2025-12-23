¿GTA ambientado en Brasil? Rockstar tuvo ideas para llevar la saga a Sudamérica, Japón, Rusia y más regiones, según exdesarrollador

Con muy contadas excepciones, los juegos de Grand Theft Auto se ambientan en Estados Unidos y son una parodia de su sociedad. Para sorpresa de todos, Obbe Vermeij —exdirector técnico de Rockstar North— reveló que hubo planes para llevar la acción de GTA a otros países, como Brasil, Japón, Rusia y más territorios internacionales.

Durante años, los fans de la franquicia han soñado con un juego ambientado en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Incluso, por un tiempo se dijo que GTA VI se desarrollaría en varios países de América; no obstante, parece que Rockstar se apegará a la ambientación clásica.

Lo interesante es, al parecer, el estudio si ha explorado la posibilidad de hacer juegos de GTA ambientados en otros países. Sin embargo, los proyectos no han llegado a buen puerto. Durante una entrevista reciente, Vermeij habló sobre dichos juegos y reveló que uno de ellos estuvo a punto de hacerse realidad.

Rockstar intentó llevar la acción de GTA a Brasil, Japón, Rusia y más países

Los juegos de GTA ambientados fuera de Estados Unidos se remontan a los inicios de la saga, con entregas como GTA: London 1969 que —como su nombre lo indica— sucede en Londres. Posteriormente, Rockstar se enfocó en crear varios de los mundos interactivos más ambiciosos de la industria a partir de Estados Unidos y su cultura.

Es fácil imaginar la fórmula de la saga aplicada a Latinoamérica y países tanto de Europa como de Asia; sin embargo, Rockstar no lo ha hecho realidad. En cambio, la comunidad de jugadores ha experimentado con estas posibilidades en múltiples mods. La cuestión es que el estudio también lo ha hecho, según declaraciones recientes de Obbe Vermeij.

El exdirector técnico de Rockstar North reveló que hubo planes para entregas de GTA ambientadas en importantes ciudades, como Río de Janeiro, Tokio y Moscú. Según sus declaraciones, el estudio también exploró la posibilidad de llevar la saga a Estambul, la capital de Turquía. Sin embargo, ninguno de los proyectos se concretó.

Proyectos como GTA Brasil fueron posibles gracias a la comunidad de modders

En declaraciones para GamesHub, el creativo reveló que GTA: Tokio fue el proyecto que más avanzó y que casi se hace realidad. Un estudio de Japón se iba a encargar de su desarrollo a partir del código fuente de Rockstar Games. Al final, tampoco se hizo realidad por los riesgos financieros y los retos de crear nuevos mundos para la saga.

“A la gente le encanta tener ideas descabelladas, pero cuando hay miles de millones de dólares en juego, es demasiado fácil decir: ‘Hagamos de nuevo lo que sabemos’. Además, Estados Unidos es básicamente el epicentro de la cultura occidental, así que todo el mundo conoce las ciudades, incluso quienes no han estado allí. Tienen una imagen mental de las ciudades”.

Un sueño de muchos jugadores que Rockstar no hará realidad

¿Por qué la franquicia no ha cambiado de ambientación durante décadas?

Desde la perspectiva de Obbe Vermeij, es poco probable que Rockstar cambie la ambientación de GTA para las futuras entregas. Considera que el factor de novedad no es un motivo suficiente para modificar parte de la fórmula ya probada de la saga. Llevar la franquicia a otros países podría ser contraproducente por las expectativas y por la inversión que requeriría.

“Creo que es poco probable que la próxima vez sea en Bogotá, sobre todo porque cada vez hay más dinero involucrado a medida que el proyecto crece. No tiene sentido ubicarlo en un lugar inusual por pura novedad. ¿GTA: Toronto? Simplemente no funcionaría”.

La franquicia no ha revisitado Londres desde hace décadas

Hace unos días, Dan Houser, cofundador de Rockstar, explicó que GTA no habría funcionado fuera de Estados Unidos. Reveló que la saga regresa de forma recurrente a sus ciudades icónicas —inspiradas en Miami, Nueva York y Los Ángeles— por su contexto tan peculiar, donde hay crimen organizado y un gran contraste sociocultural.

.El creativo afirmó que la presencia de armas en Estados Unidos y Londres fue un factor clave para ambientar los primeros juegos de la serie en dichos territorios.

“Necesitábamos armas, necesitábamos personajes imponentes. Parecía que el juego trataba mucho sobre Estados Unidos, posiblemente desde la perspectiva de un forastero, pero era tan relevante que no habría funcionado igual en ningún otro lugar”.

