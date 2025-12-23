¿Cuánto costará GTA VI? Excreativo de Rockstar habla sobre el precio y la fecha de lanzamiento del esperado juego para PS5 y Xbox Series X|S

Debido a sus múltiples retrasos, GTA VI se convirtió en el juego mas esperado de 2026. La meta de Rockstar Games es lanzar su nuevo juego a finales del próximo año, pero aún hay incertidumbre ante la posibilidad de que la fecha cambie una vez más. Asimismo, hay preocupación respecto al precio que tendrá la nueva entrega en su estreno.

La comunidad ha especulado sobre la posibilidad de que GTA VI supere los precios estándar de la industria. Incluso, se dice que Rockstar Games podría venderlo a cambio de $100 USD. Para algunos la cifra es exagerada, mientras que otros consideran que es justa para un juego tan ambicioso. La cuestión es que el estudio aún no ha confirmado cuál será el costo final de su esperado título.

Mike York, animador que trabajó en el estudio, decidió unirse a la conversación. En una entrevista reciente, habló sobre el precio que, según su perspectiva, tendrá GTA VI. También compartió su opinión sobre la fecha de lanzamiento del juego, pues está convencido de que no habrá más retrasos.

¿GTA VI costará $100 USD? Excreativo de Rockstar habla sobre el precio del juego

El posible precio de GTA VI ha generado un intenso debate entre los jugadores y otros miembros de la industria. Algunos analistas, entre ellos Michael Pachter, consideran que Rockstar aprovechará las enormes expectativas que hay por su juego para venderlo por un precio superior al estándar. Debido a esto, se especula que el título costará entre $80 y $100 USD.

Otro sector cree que GTA VI tendrá un precio más apegado a lo normal, pues venderlo por un costo muy elevado sería un error. Analistas como Rhys Elliot creen que Rockstar lo ofrecerá por el precio estándar de la industria o un poco más, pero sin llegar a una cifra exagerada. Esto debido a que GTA VI se convertirá en la principal fuente de ingresos del estudio durante los próximos años.

El precio oficial de GTA VI aún es un misterio y el debate continua

Mike York dio su opinión sobre el precio del juego durante una entrevista con Esports Insiders (vía Wccftech). El exanimador del estudio cree GTA VI tendrá un precio normal, pues venderá millones. Considera que lanzarlo por $100 USD perjudicaría a la larga sus ventas y provocaría una polémica innecesaria. Desde esta perspectiva, cree que GTA VI costará $70 USD. No descarta que Rockstar lance una versión más costosa con contenido adicional, pero será independiente de la versión base.

“No creo que el precio de GTA VI sea de $100 USD. Creo que saldrá a $70 USD, más o menos el mismo precio que los lanzamientos normales. No creo que Rockstar Games crea necesario lanzarlo a un precio más alto. Venderán tantas copias del juego que no tendrán que ser codiciosos y cobrar $100 USD. No necesitan dejar ese mal sabor de boca si no es necesario, así que no creo que lo hagan. Podría haber una versión de $99 USD para el primer día si la reservas, donde te dan un paquete enorme cuando salga GTA Online. Tendrás tu propio apartamento o algo así. Pero el juego base costará $70 USD”.

Se espera que el juego de Rockstar venda millones de copias en sus primeros días

¿El título sufrirá otro retraso?

GTA VI ha sufrido múltiples retrasos y ahora debutará en noviembre de 2026. Hay quienes temen que Rockstar necesite más tiempo para completar su desarrollo o arreglar algunas polémicas que tiene pendientes. Esto implicaría que el esperado juego podría irse a 2027, algo que causaría problemas a la industria, pues afectaría el calendario de lanzamientos y los planes de los fabricantes de consolas.

Mike York está convencido de que Rockstar cumplirá con su palabra y que GTA VI no tendrá más retrasos. Considera que la nueva fecha es la ideal para el estreno, debido a su cercanía con la temporada navideña. Confía en que el juego estará completo y en las estanterías para finales del próximo año.

“Creo que el juego se lanzará en noviembre de 2026, ya que es un buen momento para que Rockstar lo lance por múltiples razones para vender videojuegos. Si quieres vender muchos videojuegos, ese es el momento perfecto para que GTA VI salga un mes antes de Navidad. Normalmente, las compañías sólo retrasan estas cosas una o dos veces cuando es necesario, así que creo que saldrá por esas fechas”.

GTA VI llegará a finales de 2026

