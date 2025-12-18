GTA Online celebra la Navidad con paisajes nevados, contenido gratis y grandes recompensas

Nada como pasar la temporada de fiestas en Los Santos

Ah, la Navidad está muy cerca y el ambiente es propicio para realizar nuestra actividad favorita: jugar videojuegos. Gracias a los títulos en línea podemos tener experiencia con temáticas especiales y el festejo navideño ya forma parte de GTA Online. La nueva actualización está lista y por supuesto que celebra las fiestas. ¿Qué novedades hay, cuál contenido es gratuito y qué recompensas obtendrás? Te contamos.

La temporada navideña está con todo en GTA Online

GTA Online celebra la Navidad en grande

La temporada navideña ya se vive en GTA Online. El sur de San Andreas se transformó con nieve, decoraciones navideñas y varios eventos especiales para todos los jugadores.

Durante estos días, el juego ofrece recompensas solo por iniciar sesión, además del regreso de modos clásicos con temática invernal y actividades que permiten ganar dinero extra y objetos exclusivos por tiempo limitado.

Entre las novedades destaca la llegada del supercoche Progen Luiva, que ya puede comprarse en Legendary Motorsport y Luxury Autos, junto con la apertura al público del Vapid FMJ MK V.

Como regalo especial, cualquier jugador que entre al juego entre el 23 y el 29 de diciembre puede reclamar gratis el helicóptero Buckingham SuperVolito Carbon en Elitas Travel. A esto se suman obsequios festivos disponibles hasta el 7 de enero, como ropa temática, armas divertidas como el lanzabolas de nieve y el bastón de caramelo, además de munición, snacks y blindaje sin costo.

Festive gifts and seasonal events have returned to GTA Online.



Don seasonal apparel, look out for decorations at local landmarks and your lavish new mansion, plus enjoy returning holiday modes: https://t.co/OHGHaz3Nx8 pic.twitter.com/jWE2R2N5Gs — Rockstar Games (@RockstarGames) December 18, 2025

Prepárate para un nuevo asalto a Cluckin’ Bell

Las actividades también reciben mejoras importantes. El Asalto a Cluckin’ Bell ofrece grandes bonificaciones en GTA$ por completar su misión final, con recompensas adicionales si se juega como líder o como apoyo. Además, hay un desafío semanal que entrega dinero extra y un suéter especial.

Durante este periodo hay doble de GTA$ y RP en misiones seleccionadas, descuentos en negocios de motociclistas, armas y una gran variedad de vehículos.

También está el regreso de eventos como guerras de nieve, el Gooch y los coleccionables de muñecos de nieve. Por su parte, los miembros de GTA+ reciben beneficios exclusivos, como un supercoche gratis, rebajas en mansiones de lujo y mejoras adicionales, todos disponibles hasta el 7 de enero.

