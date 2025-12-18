“La IA llegó para quedarse”. Director de Kingdom Come: Deliverance defiende a Larian Studios tras reciente polémica por el uso de inteligencia artificial generativa

Daniel Vávra señala que es momento de aceptar esta realidad en el desarrollo de videojuegos

El uso de herramientas IA sigue generando polémica en distintos sectores, pero donde avanza con paso firme es en los videojuegos. Poco hay por hacer si estudios con juegos candidatos a un GOTY reconocen que esta tecnología forma parte de sus procesos de desarrollo. Esta semana, surgió una polémica luego de que Larian Studios revelara que usan IA en la previa del desarrollo de Divinity. En medio de la ola de críticas, el director de otra gran franquicia RPG, Kingdom Come: Deliverance, defendió a sus colegas y pidió que se acepte la nueva realidad de la industria.

El director de Kingdom Come: Deliverance asegura que la IA llegó para quedarse

Daniel Vávra, director de Kingdom Come: Deliverance defiende a Larian y el uso de la IA

En una publicación en su cuenta oficial de X, Daniel Vávra, cofundador de Warhorse Studios y director de las 2 entregas de Kingdom Come: Deliverance, opinó sobre la polémica del momento.

El creativo señaló que las críticas y mensajes de odio que caen sobre Larian en estos días no tienen sentido pues asegura que todos los estudios de videojuegos están usando IA.

Asimismo, consideró que el odio irracional a las herramientas de inteligencia artificial es similar al que hubo cuando aparecieron las máquinas de vapor. Aprovechando la ocasión, reconoció el uso de esta joven tecnología para uno de sus juegos:

“Esta histeria de la IA es la misma que se produjo cuando la gente destrozaba las máquinas de vapor en el siglo XIX. En Larian dijeron que estaban haciendo algo que absolutamente todo el mundo hace y se desató una tormenta de mierda increíblemente loca. Incluso vi a alguien acusarnos de usar IA en KCD2. No sé nada al respecto, salvo que usé Topaz Labs para mejorar algunos elementos de IA de KCD1 y algunas de las antiguas texturas de baja resolución”.

This AI hysteria is the same as when people were smashing steam engines in the 19th century. @LarAtLarian said they were doing something that absolutely everyone else is doing and got an insanely crazy shitstorm.



I've even seen someone accuse us of using AI in KCD2. I don't… https://t.co/l7pNbTxeIT — Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) December 17, 2025

“Llegó para quedarse”: el jefe de Warhorse Studios destaca el lado positivo de esta tecnología

Para Daniel Vávra, es un hecho que la IA llegó para quedarse y todos aquellos sectores que se puedan ver afectados por su ascenso lo harán. Piensa que es algo inevitable.

Sin embargo, y aunque el cambio y adaptación serán duros, destaca los beneficios que esto puede tener para los estudios de videojuegos. Desde su perspectiva, será posible reducir de forma considerable los tiempos de desarrollo:

“¿Sabes qué es lo que más odio de crear videojuegos? Que se necesitan 7 años, 300 personas y decenas de millones de dólares para crearlos. Que Tom tuviera que pasar 500 horas en el estudio grabando abucheos y compases completamente genéricos. Si la IA puede ayudarme a crear un juego épico en un año con un equipo más pequeño como antes, estoy totalmente a favor. Ese juego seguirá teniendo director de arte, guionistas, programadores y diseñadores gráficos, pero no tendrán que encargarse de las tareas tediosas y aburridas, sino que tendrán que centrarse en lo esencial”.

