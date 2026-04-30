GTA Online estrena misiones de la comunidad y llena la semana de recompensas triples

Por Víctor Rosas el 30 de abril de 2026

Las misiones hechas por los fans son uno de los incentivos para el componente en línea de GTA

La nueva semana de contenidos en GTA Online llega con una fuerte apuesta por la creatividad de la comunidad, además de múltiples bonificaciones y descuentos para quienes buscan maximizar ganancias en Los Santos.

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La comunidad de GTA Online toma el control con “Old School Hits”

Rockstar Games inaugura su nueva Serie de misiones de la comunidad con Old School Hits, una experiencia que rinde homenaje a la trilogía clásica de Grand Theft Auto. En esta misión, los jugadores deberán eliminar 3 objetivos destacados en un guiño directo a los títulos originales de la saga.

El contenido fue desarrollado junto con GTA Series Videos, colaboradores habituales del estudio, y marca el inicio de una iniciativa que busca destacar creaciones hechas con el nuevo editor de misiones.

Para participar, basta con acudir a Legion Square dentro del juego. Quienes completen el desafío antes del 6 de mayo obtendrán recompensas cuádruples de GTA$ y RP, además de un bono adicional de GTA$ 100,000 al cumplir el reto semanal.

Rockstar también adelantó que durante mayo habrá más contenido comunitario, con especial enfoque en carreras creadas por jugadores.

Bump off three high-profile targets in Old School Hits, a loving homage to the original Grand Theft Auto trilogy by @GTASeries and our first featured Community Mission utilizing the new Rockstar Mission Creator, offering 4X GTA$ and RP through May 6: https://t.co/zqMquKt3GQ pic.twitter.com/d9X6Mrc8fz — Rockstar Games (@RockstarGames) April 30, 2026

Bonificaciones destacadas de la semana

Martín Madrazo vuelve a necesitar ayuda para eliminar amenazas. Los jugadores con oficina de fianzas podrán ganar el doble de GTA$ y RP en estos encargos, con bonificaciones adicionales al usar su armamento preferido. Los miembros de GTA+ reciben hasta cuádruple recompensa.

Tras avanzar en los contratos de seguridad, se desbloquean los asesinatos por teléfono. Esta semana ofrecen recompensas triples, con Franklin como contacto principal, quien ahora evita usar líneas convencionales por paranoia ante el FIB.

Las competencias estilo Fórmula 1 dentro del juego también otorgan triple de GTA$ y RP. Esto incluye la prueba contrarreloj “Bajar el Chiliad”, ideal para quienes dominan la conducción de alta velocidad.

El sedán Annis Minimus recibe la pintura especial “Energía de Minimus”, disponible tanto en talleres como en el concesionario Luxury Autos. Este diseño apuesta por un estilo más desgastado y agresivo.

Una amplia selección de autos está rebajada esta semana, incluyendo modelos de alto rendimiento y clásicos:

Progen PR4

Benefactor BR8

Declasse DR1

Pegassi Osiris

Obey Omnis e-GT

Dinka RT3000

Vapid Dominator FX

Dewbauchee Vagner

Invetero Coquette D1

Pfister Comet SR

Grotti Turismo clásico

MTL Wastelander

La camioneta de armamento también incluye rebajas en equipamiento clave, como el rifle de precisión (40% de descuento) y ventajas exclusivas para miembros de GTA+, incluyendo armas gratis y blindaje con descuento significativo.

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