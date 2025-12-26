¿GTA VI hasta 2027? Analista asegura que otro retraso sería catastrófico para Rockstar Games

Rockstar Games tiene una meta: lanzar GTA VI en noviembre de 2026. Luego de un par de retrasos importantes, muchos dudan de que el prestigioso estudio cumpla con su palabra. Gran parte de la comunidad, incluyendo fans y analistas, consideran que el título sufrirá al menos otro retraso, lo que implicaría un debut para 2027.

Si bien hay perspectivas más positivas —que afirman que sí llegará a finales de 2026—, prevalece la duda. Manu Rosier, analista de Newzoo, es de los que cree que GTA VI se retrasará una vez más. Desde su perspectiva, esto sería catastrófico para Rockstar y para el título en sí, por la forma en que el estudio ha jugado con las expectativas de sus millones de fans.

Entérate: Dragon Ball FighterZ recibe un impresionante mod de Yu-Gi-Oh! que permite jugar como Yami Yugi y usar cartas poderosas, como el Mago Oscuro y Exodia

Analista cree que otro retraso de GTA VI será muy perjudicial

Las expectativas por GTA VI son enormes, pues es considerado el producto de entretenimiento más esperado de los últimos años. Los jugadores saben que la espera por el juego valdrá la pena, debido a los altos valores de producción que caracterizan a Rockstar Games. Sin embargo, gran parte de la comunidad también está muy decepcionada con los retrasos.

En una charla con Games Industry, Manu Rosier compartió sus pronósticos para 2026. Por supuesto, GTA VI fue tema de conversación, pues es el juego más esperado para el próximo año. El analista cree que el título se retrasará aún más, con el riesgo de no llegar en 2026. Considera que sería un problema enorme para sus desarrolladores.

Las expectativas por GTA VI superan cualquier fenómeno de la industria

En el caso de que Rockstar vuelva a retrasar el juego, el analista considera que provocará una especie de fatiga en los jugadores por la larga espera. Piensa que esto únicamente elevará aún más las expectativas por el juego, lo que podría ser perjudicial si los fans esperan demasiado de GTA VI debido a todo el tiempo que estuvo en desarrollo. Además, especula que otro retraso también acabará con la paciencia de algunos inversores.

“Un nuevo retraso de GTA VI en 2026 pondría a prueba la paciencia de la industria y los inversores, cambiando la narrativa de la confianza en el pulido de Rockstar a la preocupación por el alcance y la complejidad del desarrollo. Una anticipación prolongada también generaría fatiga por expectativas, elevando aún más el listón y aumentando el riesgo de que ningún lanzamiento pueda estar a la altura de su propia expectación”.

Te interesa: Cocreador de Tomb Raider cree que la saga no necesita remakes; nueva actriz de Lara Croft defiende Legacy of Atlantis

¿GTA VI llegará a finales de 2026?

Piers Harding-Rolls, director de investigación en Ampere Analysis, tiene una opinión diferente. Piensa que GTA VI no sufrirá más retrasos y eso garantizará que el mercado de consolas tenga un excelente año. Se espera que el debut del título impulse de forma importante las ventas de PS5 y Xbox Series X|S.

El analista está convencido de que GTA VI será el gran fenómeno de 2026, pues desde hace meses es considerado el “lanzamiento de entretenimiento más grande todos los tiempos”. Se estima que el título tendrá ingresos históricos durante su lanzamiento.

La perspectiva de Harding-Rolls coincide con la de Mike York, exanimador de Rockstar Games, quien recientemente afirmó que el juego no sufrirá más retrasos. Piensa que noviembre es el periodo ideal para lanzar el juego, pues sus ventas recibirán un impulso enorme ante la cercanía de la temporada navideña.

La opinión de los analistas sobre el lanzamiento de GTA VI está dividida

Por si te lo perdiste: ¿Por qué Metroid Prime 4 tardó tanto? Nintendo revela los desafíos que enfrentó para traer de regreso la franquicia

Busca todas las noticias relacionadas con GTA VI en esta página.

Fuente