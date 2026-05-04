GTA VI llegará primero a PS5 y Xbox porque los jugadores de PC no son el “público principal”, afirma director de Take-Two

Strauss Zelnick negó que un supuesto acuerdo de marketing con PlayStation impidiera que Grand Theft Auto VI se lanzará sólo en consolas

Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas del mundo el próximo noviembre si todo avanza según lo planeado. Pero claro, los jugadores de PC, que representan un sector muy importante de la comunidad, deberán ser pacientes y esperar meses para hincarle el diente al juego más importante de la década.

Con esto en mente, es inevitable preguntarse por qué el título de mundo abierto se lanzará primero para PlayStation y Xbox. El director ejecutivo de Take-Two Interactive puso fin a la especulación y reveló el verdadero motivo por el que el port para computadoras tardará más en llegar, aunque es probable que los usuarios de dicha plataforma estén decepcionados con la respuesta.

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¿Por qué Grand Theft Auto VI debutará primero en consolas?

Durante una entrevista reciente con Bloomberg, se le preguntó a Strauss Zelnick, jefe de la compañía matriz de Rockstar Games, si un supuesto acuerdo de marketing con PlayStation influyó en la decisión de que GTA VI no saliera para PC al mismo tiempo que las versiones de consolas.

Fue en 2023 cuando el informante Alex Smith aseguró que Sony tendría los derechos de publicidad de la esperada nueva entrega de la franquicia, lo que le permitiría promocionar el PS5 junto al título de temática criminal. Por varios meses, se teorizó que esa sería la razón por la que el port para PC debutaría después.

Ahora, sin embargo, el director ejecutivo de Take-Two Interactive negó esa idea, y afirmó que “históricamente, Rockstar Games siempre prioriza las consolas”. Enseguida, Strauss Zelnick señala el verdadero motivo por el que GTA VI debutará primero para PlayStation 5 y Xbox Series X|S: en esas plataformas se encuentra el público objetivo.

El público objetivo de GTA VI está en Xbox y PlayStation, afirma jefe de Take-Two Interactive

“Creo que, en lo que respecta a un lanzamiento de este tipo, se te juzga por atender a tu público principal. Es decir, atender realmente a tu consumidor principal. Si él no está ahí, ni se le atiende primero y de la mejor manera, no llegas a tus otros clientes”, afirmó el directivo.

A juzgar por estas declaraciones, parece que el mercado de ordenadores está lejos de ser una prioridad para Rockstar Games y Take-Two Interactive. De igual forma, es como si el director sugiriera que intentar lanzar un port para PC de forma simultánea podría resultar perjudicial para las versiones de consolas y, en consecuencia, afectar al “público principal”.

¿Cuándo llegará GTA VI a PC?

Aunque parece que el PC dista de ser una prioridad para los responsables de Grand Theft Auto VI, el propio Strauss Zelnick reconoce que dicho mercado representa una parte muy importante del negocio hoy en día. “Ahora, en lo que respecta a un título importante, el PC puede representar entre 45% y 5% de las ventas”, comentó el directivo.

Por ahora, es un completo misterio cuándo se lanzará la hipotética versión para computadoras de GTA VI. Recordemos que Grand Theft Auto V llegó a ordenadores más de un año después de su estreno original, mientras que Red Dead Redemption 2 aterrizó en Steam y la Epic Games Store 12 meses después.

De acuerdo con un rumor reciente, Take-Two Interactive querría lanzar la nueva entrega para PC durante el presente año fiscal, que terminará el 31 de marzo de 2027. En caso de que ese reporte sea preciso, la espera sería menor en comparación con los proyectos anteriores de Rockstar Games.

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