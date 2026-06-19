A pesar de algunos altibajos, podemos argumentar que 2026 ha sido estupendo para el cine. Aún faltan muchos estrenos que llegarán en los próximos meses, pero una de las películas más esperadas finalmente está aquí. Hablamos de Toy Story 5, que tuvo un excelente inicio y podría superar el debut de Super Mario Galaxy: La Película.

La cinta animada de Illumination y Nintendo actualmente figura como el filme más taquillero de 2026 hasta la fecha, pero la quinta entrega de la popular franquicia de Pixar y Disney amenaza con arrebatarle el trono. Los pronósticos son muy alentadores para la próxima aventura de Buzz Lightyear y Woody.

Video relacionado: Todo cambia con Super Mario Bros. La Película

Toy Story 5 ya recaudó millones de dólares en su preestreno

Ante los ojos de muchos fanáticos, la franquicia protagonizada por los juguetes más famosos del mundo terminó con la tercera entrega, pues consideran que su secuela de 2019 es innecesaria. Independientemente de la opinión del público, la cuarta película fue un gran éxito, así que era natural que Disney diera luz verde a otra continuación.

A pesar del rechazo de un sector de la comunidad, Toy Story 5 se perfila para ser uno de los grandes triunfos de 2026. Un reporte de Variety reveló que el largometraje animado recaudó $17.5 millones de dólares en su preestreno en Estados Unidos, la mejor cifra del año hasta la fecha.

Para contextualizar, el récord anterior lo tenía la reciente Michael, que generó ganancias de $12.6 millones de dólares durante su preestreno en el mercado nacional. Eso sí, la película de Woody quedó por detrás de Los Increíbles 2 de 2018, que obtuvo $18.5 millones de dólares antes de su debut oficial.

De esta manera, los pronósticos señalan que Toy Story 5 apunta a un lanzamiento de entre $145 y 150 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Son estimaciones muy positivas, pero las previsiones más optimistas sitúan un estreno de hasta $175 millones de dólares.

Si bien muchos consideran que una secuela es innecesaria, el filme protagonizado por Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack recibió calificaciones muy favorables por parte de la crítica especializada. La buena recepción podría impulsar la taquilla en el primer fin de semana y más allá.

Toy Story 5 recauda $17.5 millones de dólares en su preestreno oficial en Estados Unidos

¿Toy Story 5 superará a Super Mario Galaxy: La Película?

En caso de que los pronósticos se cumplan, Toy Story 5 se convertiría en el mayor estreno de 2026 en EUA, incluso por encima de Super Mario Galaxy: La Película. La adaptación animada de la franquicia de Nintendo actualmente ostenta el récord con un debut domestico de $131.7 millones de dólares.

En el mercado internacional, se prevé que la megaproducción de Pixar se estrene con otros $135 millones de dólares, lo que daría un total global de aproximadamente $275 MDD. Estaríamos ante un gran éxito al considerar que el filme tuvo un presupuesto de $250 millones de dólares.

Los informes parecen poner a Toy Story 5 como un éxito garantizado, aunque la verdadera cuestión es si logrará convertirse en el largometraje más taquillero del año. Actualmente ese honor le pertenece a Super Mario Galaxy: La Película, que es la única cinta de 2026 en superar la barrera de los $1000 MDD con una recaudación total de $1006 millones de dólares.

El proyecto de Universal Pictures e Illumination ya está disponible en formato digital, e incluso los fanáticos pueden verlo desde YouTube. Así pues, es casi imposible que aumente su taquilla considerablemente en los próximos días, a pesar de que aún se proyecta en algunos cines.

Super Mario Galaxy: La Película tuvo una recaudación de $372.5 millones de dólares en su fin de semana de estreno en todo el mundo, así que esa será la vara de medir para descubrir si Toy Story 5 tendrá lo necesario para convertirse eventualmente en la producción más exitosa de 2026.

A pesar de su éxito inicial, Toy Story 5 tendrá dificultades para superar la taquilla global de Super Mario Galaxy: La Película

Pero cuéntanos, ¿planeas ver la película de Disney? ¿Crees que superará a la adaptación animada de Nintendo? Déjanos leerte en los comentarios.

Visita esta página para leer más información sobre Toy Story 5 y da clic aquí para encontrar las últimas noticias sobre Super Mario Galaxy: La Película.

Video relacionado: El fin de la época dorada de las adaptaciones de videojuegos

Fuente