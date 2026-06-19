Stellar Blade: Blood Rain fue una de las sorpresas más gratas de la temporada del Summer Game Fest 2026. El lanzamiento aún luce distante, pero eso no fue impedimento para que un fanático apasionado y con mucho tiempo libre decidiera imponerse un curioso reto diario hasta que se lance la segunda entrega.

Si bien sabíamos que una secuela del título de SHIFT UP estaba en camino, pocos imaginábamos que haría acto de presencia en el evento de verano y mucho menos que presentaría otra protagonista. Aunque ya tenemos una idea general del contexto, el papel que desempeña el nuevo personaje y el destino de EVE aún son un misterio.

Deberemos ser pacientes hasta que la compañía liderada por el diseñador y artista Hyung-Tae Kim comparta más información sobre la continuación directa de su aclamado videojuego de 2024. Mientras tanto, un fanático decidió esperar de una forma inusual: con un desafío.

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Jugador vencerá al final de Stellar Blade todos los días hasta que se lance Blood Rain

La revelación oficial de Stellar Blade: Blood Rain generó mucha emoción entre la comunidad de esta franquicia emergente, y un seguidor con mucha paciencia decidió llevar su fanatismo a otro nivel.

En foros, el jugador conocido simplemente como SomeoneNew1111 compartió una publicación titulada “Día 1 venciendo al Elder Naytiba hasta que llegue el lanzamiento de Stellar Blade: Blood Rain”. El objetivo del desafío es muy autodescriptivo, y básicamente consiste en vencer al jefe final de la primera entrega hasta que debute la secuela.

Aunque parecía una broma, el jugador mantuvo su promesa y regresó al día siguiente con un nuevo video en el que se observa que, efectivamente, lucha contra el último enemigo del videojuego de SHIFT UP. Y todo parece indicar que no tiene la intención de dar marcha atrás con su reto.

A pesar de lo absurdo que puede resultar su misión, el fanático ya está en el día 12 y es probable que pronto suba un nuevo video en el que podamos ver cómo pelea contra el Elder Naytiba, el jefe final de Stellar Blade. Debido a que la fecha de lanzamiento de la secuela es un misterio, algunos usuarios del foro creen que el reto es una pérdida de tiempo.

“Tendrías que dedicarle 365 días. Piensa en todo ese tiempo que podrías usar para algo que realmente valga la pena. ¿Quizás para dedicarte a ese nuevo hobby que quieres empezar? Eso solo es una sugerencia”, señaló una persona en la sección de comentarios del post.

SomeoneNew1111 se mantiene firme ante las críticas, y en respuesta a ese usuario señaló que sólo le toma 20 minutos completar la batalla y subir el video a su canal. A pesar de la reacción negativa de algunos usuarios, la mayoría de la comunidad le desea suerte.

El jugador también aprovechó los comentarios para compartir sus teorías sobre el destino de EVE y explicar por qué considera que el Elder Naytiba es el mejor jefe de Stellar Blade. Pero algo es cierto: incluso sí el fan sólo le dedica poco tiempo de su día al desafío, a largo plazo podría invertir cientos de horas.

Fan vencerá al jefe final de Stellar Blade todos los días hasa que debute Blood Rain, la segunda entrega de la franquicia

Stellar Blade: Blood Rain aún tardará en debutar

A pesar de que Stellar Blade: Blood Rain se mostró al mundo durante el Game Summer Fest 2026 con un extenso adelanto que mostró numerosas secuencias cinemáticas y algunas escenas con jugabilidad, SHIFT UP ya dejó claro que aún falta bastante tiempo para que concluya la producción.

Tras la revelación inicial, el estudio de Corea del Sur confirmó que la secuela protagonizada por Evie “aún está en desarrollo temprano”, por lo que aún no llegan a un punto en el que puedan mostrar mucho más del proyecto. A pesar de que el debut aún está lejos, los desarrolladores revelaron que “han hecho un progreso increíble”.

Stellar Blade: Blood Rain aún carece de fecha de lanzamiento, y el equipo sólo dijo que “espera compartir más detalles cuando esté listo”. Aunque habrá que esperar para conocer más información, ya sabemos que el nuevo personaje jugable tendrá muchos trajes, y que incluso algunos serán más llamativos que los de EVE.

Por ahora, se desconoce cuáles serán las plataformas en las que debutará la secuela. Se prevé un estreno para PS5 y PC, pero también es factible un lanzamiento para XBOX e incluso Nintendo Switch 2.

Stellar Blade: Blood Rain todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este reto? ¿Consideras que es una pérdida de tiempo? ¿Qué esperas para la secuela de la franquicia de SHIFT UP? Déjanos leerte en los comentarios.

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