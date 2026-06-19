Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible el soundtrack de un título que se lanzó en Nintendo Switch 2. Nos referimos a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre de 2024 y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.

Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó los temas de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, uno de los títulos que más han sorprendido en la híbrida.

Lo mejor de todo es que el soundtrack incluye 69 melodías del juego, así que tienes mucho para elegir y disfrutar el título que gustó a los poseedores de la nueva consola de Nintendo.

¿Qué es Nintendo Music?

Nintendo Music es un nuevo servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo o descargarla para escucharla cuando no tengas conexión a Internet.

Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, sin importar si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión. Si no cuentas con una suscripción, puedes conseguir el servicio de música por $399 MXN al año.

¿Qué te parece Nintendo Music? Cuéntanos en los comentarios.

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