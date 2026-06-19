Visitar el Nintendo Museum pronto será una experiencia todavía más completa para los fans de la compañía japonesa. Mientras miles de personas siguen recorriendo sus exhibiciones y espacios dedicados a la historia de la marca, Nintendo anunció una novedad que seguramente llamará la atención de quienes planean viajar a Kioto en los próximos meses.

La empresa confirmó que está trabajando en una nueva área especial que permitirá a los visitantes disfrutar comida, postres y bebidas temáticas dentro del recinto.

El Super Family Restaurant llegará al Nintendo Museum este otoño

Por medio de un anuncio oficial, Nintendo reveló que abrirá un nuevo restaurante dentro del Nintendo Museum. El establecimiento llevará por nombre Super Family Restaurant y comenzará operaciones durante el otoño de este año.

Aunque la compañía todavía no compartió una fecha exacta para su inauguración, sí adelantó que actualmente se encuentra preparando una selección de menús especiales para los visitantes. Entre las opciones habrá alimentos, postres y bebidas inspiradas en la experiencia del museo.

El anuncio representa una nueva expansión para el recinto, que desde su apertura se ha convertido en un destino muy popular para los seguidores de las distintas franquicias de la compañía.

Nintendo promete más detalles muy pronto

Por ahora, los detalles sobre el concepto del restaurante siguen siendo limitados. Nintendo únicamente confirmó que revelará más información y la fecha oficial de apertura en una actualización futura.

La noticia ha despertado la curiosidad de muchos jugadores, pues existe expectativa por conocer si el menú incluirá referencias a franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon o Kirby.

Con esta iniciativa, el Nintendo Museum busca ofrecer una experiencia más completa para los visitantes, combinando la historia de los videojuegos con un espacio dedicado a la gastronomía temática. Será interesante descubrir qué sorpresas prepara la compañía para quienes visiten el museo durante los próximos meses.

¿Te gustaría visitar el Super Family Restaurant durante un viaje a Japón? ¿Qué platillo inspirado en un juego de Nintendo te gustaría probar? Cuéntanos en los comentarios.

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