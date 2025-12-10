Guillermo del Toro revela sus videojuegos favoritos: el cineasta mexicano cree que estas IP de PlayStation son “obras maestras”

Luego de su participación en Death Stranding y de expresar su deseo por adaptar BioShock, Guillermo del Toro se ha convertido en una figura estrechamente ligada al mundo de los videojuegos. El cineasta mexicano considera que el entretenimiento interactivo es una forma de arte, así que lo ha incorporado a su obra como una influencia.

En una entrevista reciente, el director de Frankenstein habló sobre sus franquicias de videojuegos favoritas. Mencionó 7 importantes sagas que han marcado a generaciones de jugadores, y que también dejaron una huella en su visión creativa. Destaca que Del Toro es un gran fanático de 2 populares IP de PlayStation, a las que considera obras maestras.

Guillermo del Toro y su relación con los videojuegos

En repetidas ocasiones, el cineasta mexicano ha exaltado los videojuegos como una forma de arte. Como fan de las historias de acción, fantasía y terror, no es una sorpresa saber que ciertas franquicias han llamado la atención del cineasta mexicano, conocido por obras como El laberinto del Fauno, La forma del agua, Hellboy, Pinocho y muchas otras.

Del Toro es famoso en la industria sobre todo por su amistad con Hideo Kojima y su aparición en Death Stranding, donde interpretó a Deadman. Sin embargo, eso sólo es la punta del iceberg de su larga relación con los videojuegos. Su paso en la industria ha sido un tanto desafortunado, pues varios de sus proyectos fueron cancelados.

Guillermo del Toro y Hideo Kojima

Hace más de una década, el creativo trabajó con Volition en una saga de terror llamada inSANE, pero se canceló por problemas financieros. Luego llegó P.T., aclamado juego de Kojima que tuvo el mismo destino y que generó fricciones entre Del Toro y Konami. El cineasta también expresó su interés por llevar Bioshock a la pantalla grande; sin embargo, su proyecto nunca se concretó.

A pesar de estos altibajos, Del Toro no ha cambiado su opinión sobre los videojuegos. En una entrevista reciente, habló con pasión sobre sus franquicias favoritas y elogió varias sagas de PlayStation.

El cineasta mexicano en Death Stranding

Guillermo del Toro revela sus videojuegos favoritos

Durante una charla en el podcast Happy Sad Confused (vía Push Square), Guillermo del Toro reafirmó su pasión por los videojuegos. Habló sobre los mejores títulos que ha jugado y mencionó algunas de las franquicias más populares de la industria. Como no podía ser otra forma, rindió homenaje a los juegos de Hideo Kojima, en concreto a Death Stranding y la saga Metal Gear Solid.

El cineasta también expresó su preferencia por reconocidas franquicias como BioShock, Red Dead Redemption y Left 4 Dead, sagas de 2K, Rockstar Games y Valve que tienen un lugar privilegiado en la industria. En cuanto a las franquicias de PlayStation, afirmó que Shadow of the Colossus es una “obra maestra”.

El juego de Team ICO está entre los favoritos del cineasta

La franquicia por la que el cineasta mostró más admiración es God of War. Destacó que la IP de PlayStation y Santa Monica es cinematográfica. Destacó aspectos como su presentación visual y su iluminación que, desde su perspectiva, están a la altura de los de una película.

“Algunos de los juegos de God of War son algunas de las experiencias más cinematográficas que he tenido. Cuando [Kratos] pelea contra Odín (sic), y él sigue regresando y parece un personaje de Peaky Blinders , y le da una paliza a Kratos. ¡Qué gran videojuego!” La forma en que utilizan las capacidades de datos en la consola para crear dispersión atmosférica y luz, [ese juego] está iluminado como una película”.

Guillermo del Toro está fascinado con God of War

