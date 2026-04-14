Habrá un evento oficial de Pokémon en México, ¿cuándo se festejará Pokémon Day Out?

Pokémon es una franquicia ampliamente conocida y muy querida en todo el mundo, incluido México, por supuesto. Hay excelentes noticias para todos los fans en este país, pues The Pokémon Company celebrará un evento oficial que no querrán perderse.

Como seguramente recordarás, The Pokémon Company anunció el pasado Día de Pokémon que como parte de su celebración de 30.º aniversario estaba preparando eventos en vivo llamados Pokémon Day Out y Pokémon Night Out.

No se ofreció información, pero hoy sabemos que uno de ellos se organizará de manera oficial en México.

¿Cómo formar parte de Pokémon Day Out en México?

A través de un comunicado de prensa, The Pokémon Company confirmó que el evento enfocado en Pokémon de día y que tendría un enfoque familiar se celebrará en países clave de todo el mundo, precisamente Francia, Alemania, Estados Unidos y México.

Desafortunadamente, a diferencia de la contraparte nocturna, sigue sin haber mucha información sobre Pokémon Day Out. Pero está claro que este evento será una oportunidad excelente para que los fans más jóvenes de la saga disfruten en compañía de sus padres, ya que se esperan actividades aptas para todas las edades.

Se espera que en pocas semanas se den a conocer los detalles del evento, como las ciudades en las que se llevará a cabo o si se requerirá boletos o no, pues recordemos que los eventos se festejarán en el verano, y no cabe duda que será uno muy especial, por cuanto México será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de Futbol y se celebrarán varios partidos en este país.

Entérate: lee esto antes de cambiar el idioma de Pokémon HOME a español latino.

Pokémon Day Out se celebrará en México (imagen: The Pokémon Company)

¿Cómo formar parte de Pokémon Night Out?

Pese a que los fans en México y los demás países en los que tendrá presencia Pokémon Day Out estarán contentos porque podrán participar, la verdad es que Pokémon Night Out es el más importante de los 2, puesto que habrá conciertos en los que aparecerán los artistas internacionales Marshmello y Alison Wonderland.

Ambos artistas se aliaron con The Pokémon Company para ofrecer una experiencia musical única en su tipo. Se trata de 2 conciertos de música de baile electrónica (EDM) que tendrán lugar en Los Ángeles y Londres este otoño.

El primero se llevará a cabo en Intuit Dome el 24 de octubre de 2026, mientras que el segundo en la arena O2 el 10 de noviembre y algo que hay que dejar claro es que serán experiencias con restricción de edad, porque sólo se admitirán mayores de 17 años.

Marshmello y Alison Wonderland harán vibrar a los fans con su concierto especial de Pokémon Night Out (imagen: The Pokémon Company)

Si estás interesado en alguno de esos eventos, toma en cuenta que la venta de boletos comenzará el próximo 17 de abril a las 10:00 AM (hora de sendas ciudades para su respectivo evento).

“Honestamente, crecí con Pokémon y cuando me pidieron que hiciera esto especialmente para el 30.º aniversario, es un honor”, expresó Marshmello. “Y estoy emocionado de formar parte y tocar un set muy especial, muy selecto y único para todos ahí”.

Hasta el momento, se desconoce si The Pokémon Company hará una trasmisión del evento en línea para que todos los fans en todo el mundo lo disfruten. Te mantendremos informado.

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Los conciertos de Pokémon Night Out se llevarán a cabo en otoño de 2026 (imagen: The Pokémon Company)

¿Qué esperas del evento Pokémon Day Out en México?, ¿en qué ciudades te gustaría que se festejara? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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