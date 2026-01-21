¿Hacer las compras de supermercado en un videojuego? Será posible con el nuevo acuerdo entre Unity y Walmart que integra el comercio minorista en el gaming

El futuro de los videojuegos no es como lo imaginabas. ¿Verdad?

En teoría, lo que algunos jugadores esperan en cuanto a evolución de videojuegos se encuentra en los avances que permiten mejoras y novedades en diseño, mecánicas, gráficos. Sin embargo, hay otros enfoques que solo ven el signo de dólares y procuran encontrar la manera de monetizar por cuanto medio sea posible. Que el gaming se convirtiera en una plataforma en sí misma tiene pros y contras, entre ellos que se considere un espacio de venta de productos. Es por eso que el futuro, hoy presente, de los videojuegos, nos muestra que será posible comprarle a Walmart mientras jugamos.

¿Se te olvidaron los frijoles de la despensa?

Unity y Walmart anuncian sorpresiva colaboración para comercio minorista integrado en los videojuegos

Hoy, la compañía que compite en el sector de los motores gráficos, Unity, anunció una colaboración con la cadena de supermercados Walmart. De esto resulta un kit de desarrollo virtual para que los desarrolladores integren opciones de comercio minorista en sus juegos.

De acuerdo con la información oficial, esta herramienta integra un sistema interno de comercio electrónico en un juego. A discreción del desarrollador, es posible vender productos físicos de Walmart, o los propios dentro de los límites que fija la herramienta.

Esto significa que puedes tener un apartado de comercio en un título o encontrar formas creativas para que los usuarios se animen a comprar mientras juegan. Según la justificación de esta herramienta, la mayoría de los jugadores prefiere contenido comercial real en los videojuegos, no ficticio. Esto representa una oportunidad para, supuestamente, aprovechar esas preferencias.

The @Walmart Immersive Commerce SDK is now available! Bring real-world products into gameplay by integrating Walmart items or your own marketplace merchandise directly into your experience without breaking immersion.



Start building today: https://t.co/a5nFdXTcy8 pic.twitter.com/sw1yCZoovC — Unity for Games (@unitygames) January 21, 2026

¿Qué opinan los jugadores?

El sitio oficial de la herramienta en Unity refiere:

“Salvar la brecha entre la jugabilidad virtual y el comercio minorista en el mundo real. El SDK de Comercio Inmersivo de Walmart te permite vender productos físicos de Walmart directamente dentro de tu proyecto Unity, desbloqueando nuevas fuentes de ingresos sin la complejidad de gestionar el inventario o el cumplimiento. Tanto si eres un pequeño estudio independiente como si eres una gran editorial AAA, Walmart Immersive Commerce SDK es una herramienta atractiva de monetización para desarrolladores de todos los tamaños“.

La respuesta de los jugadores no fue positiva. La comunidad aseguró que no hay manera de poner compras en un videojuego sin romper la inmersión y temen por prácticas hostiles para presionar al usuario.

Otros señalaron que fuera de Grand Theft Auto no hay otro juego donde se pueda aplicar. A la par, algunos criticaron el estado actual de Unity y lo que está haciendo para mantenerse en el mercado.

