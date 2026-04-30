Halo Studios en crisis: acusan a su jefe de llamar “ganado sacrificado” a empleados despedidos

Pierre Hintze está en la mira tras un nuevo reporte que da cuenta de una crisis laboral desde 2023

Que una franquicia de videojuegos de primer nivel esté en problemas es poco común en la industria. Por lo general, las compañías procuran sus mejores sagas y se fijan estándares de calidad que rara vez se rompen. Sin embargo, en el caso de Halo las constantes han sido la polémica y el desastre desde que Bungie se fue.

El paso de 343 Industries hacia Halo Studios lucía como un cambio interesante, pero podría no serlo debido a problemas estructurales. Recientemente, un nuevo reporte reveló detalles sobre un escándalo laboral en 2023 y una ola de despidos. El detalle es que, quien manejó de pésima manera esa situación, hoy es el jefe de la franquicia.

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Pierre Hintze, jefe de Halo Studios

Señalan a Pierre Hintze por su pésimo manejo de los despidos en Halo y explotación laboral

El silencio en torno a Halo: Campaign Evolved coincide con nuevos reportes que indican problemas en el interior del joven Halo Studios. Una nueva investigación de Rebs Gaming compartió detalles sobre uno de los episodios contemporáneos más difíciles de la franquicia.

Todo inicia con los despidos que impactaron a 343 Industries en 2023. Para ese entonces, Pierre Hintze ya era una figura clave para la saga de Xbox y fue el responsable de ejecutar el recorte que ordenó Microsoft.

Al respecto, se señala que los despidos que ordenó no fueron planeados, pues no priorizó areas clave. Muestra de ello es la salida del director de audio Sotaro Tojima en marzo de 2023 y la llegada de su relevo, Becky Allen, un año después. Prácticamente, Halo Infinite no pudo avanzar con nuevo contenido debido a la ausencia de un líder en el apartado de audio. Las demás áreas tampoco podían trabajar correctamente sin esta parte del desarrollo.

Asimismo, se menciona que el directivo (y actual jefe de Halo Studios) provocó una situación de inestabilidad laboral porque no revisó los despidos y la continuación del trabajo con las paersonas que permanecieron en la empresa. El personal que quedó tuvo que encargarse del doble de trabajo y laboró en áreas en las que no son especialistas. Fuentes anónimas revelaron que casi todos los que se quedaron en 343 tuvieron el doble de responsabilidades y, en varios casos, se trataba de actividades en las que no tenían preparación o especialización.

New video report: I reveal new details about the 343 Industries lay offs in Janauary 2023 that explain how detrimental it was to the studio and Halo Infinite. Some developers weren’t officially laid off until March 2023, and the remaining developers were severely unprepared to… — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) April 30, 2026

El jefe de Halo Studios usó un término despectivo para referirse a los despidos de forma interna, según fuentes

Posteriormente, la investigación de Rebs Gaming comparte un testimonio sobre Pierre Hintze que fue corroborado por varias fuentes anónimas que estuvieron ahí cuando sucedió.

De acuerdo con los empleados y exempleados, en una reunión en Microsoft Teams Pierre Hintze se refirió a los despidos como “Mass Culling“, término que se usa en los procesos de sacrificio masivo de ganado a fin de perpetuar a los ejemplares más fuertes y aptos para la reproducción. Los miembros del estudio lo consideraron despectivo y acusaron al directivo de culpar a los empleados al considerarlos “ganado inferior, débil o enfermo” en lugar de señalar que los despidos tenían que ver con las metas financieras de Microsoft y eran un asunto de inversionistas.

Las fuentes señalan que, al hacer eso, el entonces director de 343, y hoy de Halo Studios, sembró el terror en la plantilla laboral de la franquicia de Xbox. Los trabajadores consideran que se impuso una cultura de miedo y los hacen sentir como piezas en lugar de contribuidores creativos.

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