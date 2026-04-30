“Tenemos trabajo por hacer”: Asha Sharma reconoce que los resultados financieros de Xbox son decepcionantes; Satya Nadella cree que podrán fortalecerse y recuperar la confianza de los jugadores

El negocio de Xbox sigue en picada, y su más reciente informe financiero lo comprueba. La división de juegos de Microsoft registró una caída de 7% en sus ingresos, mientras que su negocio de consolas cayó 33%. Por si fuera poco, hubo una caída de 5% en el sector de contenido y servicios, en los que se incluye a Xbox Game Pass.

En resumen, el panorama para la compañía no luce alentador ante la llegada de la siguiente generación. El cambio de administración da un poco de esperanza, pues Asha Sharma ha sido muy crítica con el estado actual de Xbox. La directiva aceptó que los resultados financieros más recientes son decepcionantes y que tienen mucho trabajo por hacer para mejorar.

Satya Nadella, jefe de Microsoft, se mostró un poco más positivo. En una junta con inversionistas, presumió algunos de los logros que Xbox ha conseguido recientemente. También se mostró confiado en que la marca podrá recuperar la confianza de sus fans con todos los cambios que vienen en camino. Sin embargo, Amy Hood, directora financiera de Microsoft, generó preocupación con sus comentarios.

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Asha Sharma critica el estado actual de Xbox tras reporte financiero

Xbox sigue en problemas y sus resultados financieros son poco alentadores. La división de juegos de Microsoft ha registrado caídas constantes por el estancamiento de Xbox Game Pass, el desplome de las ventas de Series X|S y el éxito moderado que ha tenido su estrategia multiplataforma. Asha Sharma aceptó la realidad y reconoció que la compañía está en mal estado.

El negocio de Microsoft crece constantemente en otras áreas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, Xbox no ha podido recuperarse durante los últimos años fiscales. Por medio de sus redes sociales, la nueva jefa de la marca celebró que han podido expandir el negocio de videojuegos y mejorar sus márgenes; sin embargo, aceptó que han fracasado en áreas muy importantes.

La directiva fue muy crítica con los resultados financieros de la empresa

En la actualidad, los usuarios activos mensuales son una de las métricas más importantes para Xbox. De hecho, Sharma la incluyó en su plan para rescatar a Xbox como uno de los aspectos fundamentales para garantizar su futuro. La directiva está inconforme con los resultados y aceptó que también deben mejorar en el crecimiento de sus ingresos a largo plazo:

“Resultados de Xbox hoy. Si bien hemos avanzado en la expansión del negocio y en la mejora de nuestros márgenes, el crecimiento de jugadores e ingresos aún no ha alcanzado nuestras expectativas. Sabemos que tenemos trabajo por delante para ganarnos la lealtad de cada jugador, tanto ahora como en el futuro”.

Asha Sharma reconoció que hay muchas mejoras por hacer

Jefe de Microsoft promete que fortalecerán Xbox y recuperarán la confianza de sus fans

Satya Nadella confía y espera mucho de la gestión de Asha Sharma. Muestra de ello es que, durante una conferencia, el jefe de Microsoft aseguró que ya trabajan para “recuperar a los fans y fortalecer la participación”. Prometió que volverán a enfocarse en los fanáticos más fieles de la marca, y mencionó los ajustes en el precio de Xbox Game Pass como uno de los primeros movimientos que buscan beneficiar a sus jugadores:

“[Xbox] se está comprometiendo nuevamente con nuestros fans y jugadores más fieles, y está dando forma al futuro del gaming. Los cambios de Game Pass de la semana pasada son un ejemplo de cómo seguimos respondiendo a los comentarios de los clientes”.

Nadella presumió que, durante el último trimestre, Xbox registró nuevos récords en cuanto a usuarios activos mensuales y horas de transmisión en la nube. Sin embargo, Sharma considera que deben crecer aún más en usuarios activos para dar buenos resultados.

Jefe de Microsoft confía en la gestión de Asha Sharma

Los resultados de la compañía no mejorarán pronto, advierte directora financiera

Amy Hood, directora financiera de Microsoft, dio otro golpe de realidad. Aseguró que una recuperación acelerada de Xbox no será posible, así que esperan más caídas para el próximo trimestre. En teoría, las mejoras se verán hasta después de julio, aunque no se espera una recuperación importante del negocio de hardware.

“En contenido y servicios de Xbox, esperamos que los ingresos disminuyan en el rango de entre 10% y 15%, aproximadamente, lo que refleja una base comparativa del año anterior que se benefició de un sólido contenido propio, así como los recientes cambios de precio en Xbox Game Pass, mientras nos enfocamos en ofrecer más valor a los jugadores. Los ingresos por hardware deberían disminuir año con año”.

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