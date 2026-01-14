High on Life 2 llegará a Nintendo Switch 2 con disparos, humor absurdo y una edición física muy peculiar

El irreverente shooter de Squanch Games prepara su salto a la consola híbrida con una propuesta que mezcla acción exagerada, comedia incómoda y un formato físico que dará de qué hablar.

El humor absurdo y los disparos parlantes regresan con fuerza. High on Life 2 ya tiene confirmada su llegada a Nintendo Switch 2, y todo indica que será una de las propuestas más alocadas del catálogo del año. La información apareció gracias a un listado de Amazon, que reveló tanto la fecha de lanzamiento como detalles clave de su edición física.

El juego llegará a la consola el 20 de abril con un precio aproximado de $60 USD. Además, se confirmó que su versión física usará el formato Game-Key Card, una decisión que seguro dividirá opiniones entre los jugadores.

Un regreso cargado de acción y locura

En esta secuela volveremos a enfrentarnos a enemigos usando un arsenal de armas alienígenas con mucha personalidad. Cada una habla, opina y hace comentarios incómodos mientras el combate sube de intensidad. La acción promete ser más rápida, exagerada y caótica que en la primera entrega.

Uno de los grandes añadidos es la patineta. Con ella podremos movernos a gran velocidad, hacer trucos, esquivar ataques y hasta golpear enemigos en plena persecución. El juego apuesta por combates más dinámicos y escenarios que incentivan el movimiento constante.

También regresan los personajes extraños, excéntricos y totalmente fuera de lugar. Cada encuentro busca romper la cuarta pared y burlarse de todo, desde los clichés del género hasta la cultura corporativa espacial.

Así se verá la edición física:

Mundos extraños y una misión muy clara

La aventura llevará al jugador a locaciones muy variadas. Habrá una convención galáctica gigantesca, bosques misteriosos en un planeta medieval y hasta el interior de una bestia marina colosal. Todo con un objetivo principal: acabar con una poderosa farmacéutica intergaláctica.

Cada mundo promete situaciones absurdas, enemigos únicos y diálogos cargados de sarcasmo. Como te imaginas, el tono irreverente sigue siendo el sello principal de la franquicia.

¿Qué significa que sea Game-Key Card?

La edición física de High on Life 2 será una Game-Key Card. Esto significa que el cartucho no incluye el juego completo. Al insertar la tarjeta, será necesario descargar todo el contenido desde internet para poder jugar.

Aunque permite tener una caja física, el formato ha generado debate entre quienes prefieren conservar el juego completo en cartucho. Aun así, es una opción que cada vez veremos más en Nintendo Switch 2.

¿Te llama la atención High on Life 2 en Nintendo Switch 2?, ¿comprarías su versión física aunque sea Game-Key Card? Cuéntanos en los comentarios.

