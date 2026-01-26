Highguard debuta en Steam con reseñas extremadamente negativas: jugadores acusan pésima optimización. ¿El juego promocionado por Geoff Keighley es un fiasco?

El free-to-play de Wildlight Entertainment ya da de qué hablar, pero no por las razones esperadas

The Game Awards 2025 cerró de forma inusual. La expectativa es que el último segmento del evento tenga un anuncio sorprendente sobre una franquicia, estudio o editor de renombre. En su lugar, vimos la presentación de Highguard, un shooter free-to-play de los creadores de Titanfall y Apex Legends. La revelación dividió opiniones, pero todo se confirmaría o desmentiría hoy con su lanzamiento. A mediodía, el multijugador en línea debutó en Steam, PS5 y Xbox Series X|S y ya hay reseñas de los usuarios de la plataforma de Valve que, lamentablemente, son muy negativas.

NO TE LO PIERDAS: Highguard debutó hoy y ya enfrenta su primera polémica: influencer niega que le hayan pagado para hablar bien del FPS

Highguard la está pasando mal en Steam

Jugadores de Steam tunden a Highguard con reseñas negativas

A unas horas de su lanzamiento, el shooter free-to-play Highguard la está pasando mal en Steam. De acuerdo con datos de SteamDB, en este momento cuenta con 78,405 jugadores simultáneos y su pico máximo hasta ahora es de 97,249.

Estas primeras sesiones permitieron a miles de jugadores conocer la propuesta de este videojuego, pero los primeros resultados no son favorables. El sitio oficial de Highguard en Steam ya cuenta con 2691 reseñas y solo 18% de ellas son positivas.

Actualmente, el shooter tiene una mayoría de reseñas extremadamente negativas. Los jugadores no se sienten a gusto con su primer acercamiento y piensan que hay mucho por mejorar. Asimismo, criticaron el hype que hubo por este juego en la previa a su lanzamiento, en especial por la promoción que le dio Geoff Keighley, productor de The Game Awards.

El shooter free-to-play solo tiene 18% de reseñas positivas

¿Qué opina la comunidad sobre Highguard?

Los jugadores no tardaron en expresar su opinión sobre Highguard en foros y redes sociales. Una de las quejas más constante es la falta de optimización.

Usuarios aseguraron que pese a tener equipos de gama alta el juego corría mal. Otros mencionaron que el desempeño fue tan malo que su versión de Windows colapsó. Unos tantos consideran que el nivel gráfico es mediocre, los personajes y escenarios lucen “acartonados” y no justifica el hype que hubo a su alrededor.

Otra crítica que realizó la comunidad fue por el sistema anti trampa que, aparentemente, funciona a nivel Kernel por lo que se presentaron problemas de rendimiento durante las sesiones de juego.

En cuanto a experiencias en particular, el usuario de X “Ashen One” señaló que las incursiones 3v3 son aburridas, hay mensajes de “no hay suficientes jugadores” mientras se espera por la partida. También señaló colapsos constantes y fallas derivadas de la falta de optimización.

Respecto a las reseñas cualitativas, jugadores piensan que se trata de un copia y pega de distintos elementos y estilos presentes en otros juegos. Lo consideran un título genérico. Incluso hay quien se refiere a él como Concord 2.

ENTÉRATE: Malas noticias: la edición física de Marvel Cosmic Invasion tardará más en llegar

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, Fuente 2, Fuente 3