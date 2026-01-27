Highguard no fracasó como Concord, pero ya perdió más de 80% de sus jugadores en Steam en menos de 24 horas

El videojuego gratuito de Wildlight Entertainment dio mucho de qué hablar en su lanzamiento oficial por las razones equivocadas

Highguard se convirtió en uno de los videojuegos más criticados de los últimos meses. Pese a toda la discusión negativa que se formó a su alrededor, tuvo un debut bastante sólido en Steam; sin embargo, y como suele suceder con las experiencias multijugador, el verdadero reto consiste en mantener el interés de los fans a largo plazo.

Si bien estamos frente a un FPS bastante competente en todos los aspectos, rápidamente dividió las opiniones de la comunidad. La polémica se reflejó de inmediato en los comentarios mixtos y la caída estrepitosa en el número de jugadores en PC. Ahora, el futuro de esta propuesta de Wildlight Entertainment se pone en tela de juicio.

En 24 horas, Highguard se desplomó en Steam

Tras generar controversia por ser el encargado de cerrar la transmisión en vivo de The Game Awards 2025, el título online mantuvo un perfil bajo hasta su lanzamiento oficial el pasado 26 de enero de 2026. A pesar de la poca publicidad y todo el debate que se formó a su alrededor, debutó con muy buenas cifras a inicios de esta semana.

Como platicamos, Highguard se lanzó en Steam con un pico histórico de 97,249 jugadores concurrentes. Este lanzamiento disipó los temores de quienes auguraban que estábamos frente a otro fracaso como Concord, que registró un récord de menos de 700 usuarios simultáneos en PC.

Dicho esto, el FPS de PlayStation y Firewalk Studios era una experiencia de paga con un precio de $40 USD. En cambio, el proyecto de Wildlight Entertainment es un free-to-play que se puede descargar sin costo alguno, lo que facilita que un mayor número de personas se animen a darle una oportunidad.

Highguard perdió miles de jugadores en menos de 24 horas en Steam y está en duda si podrá recuperarse

El verdadero desafío será mantener una comunidad sólida por los meses venideros, y en ese frente Highguard ya se topó con pared.

Al momento de redactar estas líneas, hay 15,907 personas conectadas en los servidores del videojuego en Steam, lo que representa una caída sustancial de 83% en menos de 24 horas. Si bien es común que las estadísticas disminuyan tras el lanzamiento inicial, es preocupante que ya haya visto una caída tan exponencial en poco tiempo.

Por supuesto, es probable que esta propuesta en línea recupere fuerza a medida que pasan los días y nos acercamos al fin de semana. También está por verse si las próximas actualizaciones logran que los fans que dejaron de jugar regresen para explorar las novedades.

El futuro de Highguard está en duda

Es importante destacar que las cifras anteriores solamente engloban la versión de PC, así que es probable que Highguard aún mantenga una comunidad saludable en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Lo cierto, sin embargo, es que su carrera al éxito y longevidad será cuesta arriba.

En una entrevista reciente, el diseñador principal Mohammad Alavi afirmó que no necesitan que el número de jugadores sea enorme para tener éxito debido a que las partidas sólo requieren un máximo de 6 participantes. “Lo que realmente esperamos es crear un grupo de fans que nos amen, eso nos permitirá crecer”, señaló.

Si bien las intenciones del equipo de Wildlight Entertainment son buenas, es innegable que el juego ya se enfrentó al escrutinio de las redes sociales y los jugadores. En este momento, el título posee reseñas mayormente negativas en Steam, con un índice de aprobación mediocre de apenas 31%.

Highguard estuvo lejos de ser un fracaso como Concord, pero tiene mucho que demostrar para garantizar su futuro a largo plazo

Dicho esto, se estima que un gran porcentaje de las críticas poco favorables provienen de usuarios que sólo jugaron entre 1 y 2 horas. En cambio, los comentarios positivos son de personas que invirtieron más tiempo. A pesar del debate que se formó en redes, los desarrolladores ya trabajan en nuevo contenido.

Pero cuéntanos, ¿crees que el FPS se recuperará y tendrá un futuro prometedor? Déjanos leerte en los comentarios.

