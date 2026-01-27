Highguard evitará el FOMO y la fatiga de los juegos como servicio: devs revelan su plan para que los jugadores regresen al FPS

Las primeras impresiones de Highguard son mixtas. Una parte de la comunidad cree que su concepto es interesante y que tiene el potencial para mantenerse activo durante años. Por el contrario, algunos jugadores lo califican como un juego como servicio más del montón que cerrará sus servidores luego de perder poco a poco a su base de usuarios.

Wildlight Entertainment está al tanto de las buenas impresiones y de las críticas, por lo que ya tiene un plan para que su FPS sobreviva a la llamada fatiga de los juegos como servicio. Highguard llega a un mercado saturado donde la atención y el dinero de los jugadores se queda en unos pocos títulos.

El estudio detalló su estrategia para mantener Highguard activo a pesar de la feroz competencia y la recepción inicial. Sus desarrolladores quieren que los jugadores regresen de forma constante a su juego, por lo que evitarán estrategias que otros juegos como servicio emplean para mantener enganchadas a sus respectivas comunidades.

Highguard quiere evitar los problemas de los juegos como servicio

Highguard sigue en boca de todos luego de su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Para sorpresa de muchos, el FPS superó la barrera de los 90,000 jugadores simultáneos en plataformas como Steam, y se especula que también tuvo miles de descargas en las consolas de Sony y Microsoft.

El juego de Wildlight Entertainment ha recibido múltiples críticas, pues los jugadores considera que necesita algunas mejoras importantes para mantenerse vigente. Otros creen que el juego está condenado al olvido, pues su propuesta dejará de ser interesante muy pronto debido a la llegada de nuevos juegos y a la competencia que existe en el sector de los juegos como servicio.

Highguard quiere diferenciarse de otros juegos como servicio

Jason Torfin, vicepresidente de producto y publicación del estudio, confía en que Highguard seguirá activo por muchos meses más. Comentó que, pese a los desafíos, siempre planearon hacer un shooter bajo el modelo de juego como servicio. Carlos Pineda, diseñador principal, reconoció que el sector está saturado; sin embargo, buscan distinguirse del resto de propuestas.

En el video de presentación del FPS, Pineda enfatizó que no recurrirán al FOMO (miedo a perderse algo) como otros juegos. Su plan es ofrecer contenido de calidad cada cierto tiempo para que la comunidad vuelva con gusto a Highguard.

“Hay mucha fatiga con los servicios en vivo. Estos juegos tienden a generar miedo a perderse algo, algo que creo que los jugadores ya han comprendido. Estamos creando un juego al que la gente quiere volver”.

Wildlight Entertainment ya planeó contenido para el primer año del FPS

Los desarrolladores confirmaron que ya tienen un plan sólido de actualizaciones para los próximos 12 meses. Torfin explicó que el nuevo contenido está en pleno desarrollo. Su estrategia es dividir las novedades en episodios que durarán aproximadamente 2 meses. Cada uno se dividirá en 2 partes, e incluirá diversos tipos de añadidos y mejoras.

Highguard debutó con 5 mapas, 8 personajes jugables y 10 armas. Los próximos episodios llegarán con menos contenido, pero de igual forma impactarán en la experiencia de los jugadores.

“Desde el principio, sabíamos que queríamos crear un shooter y que queríamos crear algo que fuera un servicio en vivo. Llevábamos mucho tiempo planeándolo. De hecho, ya tenemos un año de contenido postlanzamiento en pleno desarrollo”.

El FPS ya tiene planeado 1 año de nuevo contenido

Highguard debutó en Steam con reseñas mayormente negativas y su estreno llegó acompañado de algunas polémicas. A pesar de ello, Wildlight Entertainment confía que podrá mantener el interés de los jugadores a lo largo de todo 2026. Sin embargo, el FPS ya perdió una parte importante de sus usuarios en menos de 24 horas.

