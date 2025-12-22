Hogwarts Legacy 2 tendría un modo multijugador, pero fans temen que la secuela sea un juego como servicio

Hogwarts Legacy 2 ya está en producción, o al menos eso fue lo que afirmó Warner Bros. Games a finales de 2024; es entendible que una secuela esté entre los planes y sea una prioridad, pues la entrega de 2023 superó ampliamente las expectativas y vendió millones de copias. Por supuesto, está por verse cuáles novedades introducirá el nuevo juego de la saga.

El videojuego de Harry Potter debutó envuelto en polémica y tuvo que lidiar con las críticas de un sector de los fanáticos debido a las declaraciones de la escritora J. K. Rowling, pero al final se sobrepuso a la situación y se consolidó como uno de los videojuegos más vendidos de la historia.

Ahora, la comunidad tiene la mira en la segunda entrega de la franquicia. De acuerdo con una vacante de empleo, la secuela presentará elementos online. Esta pista está en sintonía con rumores previos que afirmaron que WB Games tiene la intención de convertir la serie en un juego como servicio.

Video relacionado: Lo bueno, lo malo y lo meh: Hogwarts Legacy

La secuela de Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games publicó una nueva oferta de trabajo para un puesto laboral en Avalanche Software, compañía responsable de Hogwarts Legacy. La vacante es muy escueta en cuanto a detalles, así que no se incluye información sobre la naturaleza del proyecto en el que laborará la persona que obtenga el empleo.

El trabajador aplicará para el cargo de ingeniero software sénior y tendrá la oportunidad de participar en un nuevo “RPG multijugador en línea”. Si es elegido para esa posición, deberá colaborar con los líderes de los departamentos de arte, ingeniería y diseño con el objetivo de “diseñar e implementar la infraestructura de backend”

Entre los deberes que desempeñará esta persona encontramos un aspecto interesante: el empleado tendrá la obligación de crear y mantener servicios de backend estables y seguros, lo que también implicará la persistencia de datos de jugadores, el emparejamiento, los lobbies y la infraestructura de servidor.

Parece que Hogwarts Legacy 2 tendrá elementos multijugador, y los fans de la franquicia temen que sea un juego como servicio

Por supuesto, es difícil saber si esta vacante está relacionada de alguna u otra forma con el susodicho Hogwarts Legacy 2; sin embargo, y si consideramos que Warner Bros. Games afirmó que la secuela es una prioridad, es lógico pensar en que Avalanche Software trabaja de lleno en el proyecto y busca más personal para agilizar el proceso.

Se recomienda que el posturalmente sea un apasionado de los juegos multijugador en línea y tenga experiencia laboral en el género. También es preferible que posea conocimiento sobre las tendencias de la industria, las mejores prácticas y las tecnologías emergentes en materia de títulos online.

Hogwarts Legacy 2 podría ser un juego como servicio

Se desconoce si Hogwarts Legacy 2 abandonará los apartados single-player y se enfocará en su totalidad en ofrecer una experiencia online, o si los apartados multijugador estarán reservados para algunas actividades puntuales. De cualquier modo, los fanáticos temen que Avalanche Software trabaje en un juego como servicio al más puro estilo de SS: Kill the Justice League.

A pesar del fracaso de MultiVersus y el título online de Rocksteady, JB Perrette, presidente y director ejecutivo del área de videojuegos de Warner Bros. Discovery, señaló a inicios de 2024 que dirigirán parte de sus esfuerzos a las experiencias free-to-play, propuestas para dispositivos móviles y juegos online.

No obstante, el confiable periodista Jason Schreier afirmó que Hogwarts Legacy 2 no será un juego como servicio, aunque recalca que Warner Bros. Games aún fantasea con la idea de crear un juego en línea de Harry Potter. También hay que considerar que los planes podrían cambiar por culpa de la potencial compra por parte de Netflix.

La secuela de Hogwarts Legacy aún no tiene fecha de lanzamiento y otros detalles permanecen como desconocidos

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que la secuela tenga un modo multijugador? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Hogwarts Legacy 2.

Video relacionado: El futuro oscuro de Warner Bros.

Fuente