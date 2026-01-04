Hollow Knight: Silksong se lleva el GOTY de 2025 en Steam y vence a Clair Obscur: Expedition 33, Arc Raiders y más juegos

A pesar de la gran competencia, el aclamado metroidvania de Team Cherry se consolidó como el Mejor Juego del Año en la plataforma de Valve

Ya estamos en 2026, pero las ceremonias de premios siguen su curso y aún reconocen a los mejores lanzamientos del año pasado. En esa línea, Valve acaba de revelar la identidad del título que se llevó el GOTY de Steam gracias a los votos de los jugadores. Para sorpresa de quizás muchas personas, Hollow Knight: Silksong se alzó con la victoria.

El metroidvania de Team Cherry generó mucha expectativa a su alrededor y, durante más de 5 años, permaneció como uno de los títulos más esperados por los fanáticos. Al final, llegó a las tiendas en septiembre de 2025 con una excelente recepción por parte de la crítica especializada y los jugadores.

Hollow Knight: SIlksong es el GOTY 2025 en Steam

En un año más tranquilo, el plataformero de acción la tendría muy fácil para llevarse a casa el máximo galardón; sin embargo, es innegable que la competencia en 2025 estuvo muy reñida gracias a lanzamientos de muy buena calidad que cautivaron a miles de fans.

Sin duda, Clair Obscur: Expedition 33 era el favorito para ganar el premio al Juego del Año en Steam. Al final del día, el RPG de Sandfall Interactive hizo historia en la última edición de The Game Awards y, según reportes, ya ganó 291 reconocimientos a lo largo de múltiples ceremonias.

A pesar de que la aventura de Gustave, Maelle, Lune y Sciel lo tenía todo para triunfar en el evento de Valve, Hollow Knight: Silksong se coronó como el campeón.

Los usuarios de Steam eligieron al metroidvania de Team Cherry como el GOTY de 2025. Debido a que la tienda de Gabe Newell no revela los porcentajes, es imposible saber cómo quedó la votación; sin embargo, es fácil asumir que la contienda estuvo muy reñida y que el resto de finalistas le pisaron los talones.

A pesar de la dura competencia, Hollow Knight: Silksong fue el GOTY 2025 de los jugadores de Steam

Al llevarse a casa el premio al Juego del Año, Hollow Knight: Silksong superó a Clair Obscur: Expedition 33, Arc Raiders, Dispatch y Kingdom Come: Deliverance II. El proyecto independiente también ganó en la categoría “Mejor juego que no sabes jugar”, que reconoce a las experiencias que se caracterizan por su alta dificultad o mecánicas profundas.

Todos los ganadores de los Premios de Steam 2025

Aunque Clair Obscur: Expedition 33 perdió el GOTY ante Hollow Knight: Silksong, no se fue con las manos vacías. Al final, se las arregló para vencer a Deltaruna, Marvel’s Spider-Man 2, Rift of the NecroDancer y Tokyo Xtreme Racer en la categoría Mejor Banda Sonora.

The Midnight Walk obtuvo el premio al “Juego RV del año“, Baldur’s Gate 3 consiguió el reconocimiento en la categoría “Con amor y Dedicación” y Hades II fue reconocido como el “Mejor Juego de Steam Deck“.

A continuación, compartimos la lista completa de los ganadores de los Premios de Steam 2025:

Hollow Knight: Silksong ― Juego del Año (GOTY)

The Midnight Walk ― Juego de RV del año

Baldur’s Gate 3 ― Con amor y dedicación

Hades II ― Mejor juego en Steam Deck

Peak ― Mejor con amigos

Silent Hill f ― Estilo visual excepcional

Arc Raiders ― Jugabilidad más innovadora

Hollow Knight: Silksong ― Mejor juego que no sabes jugar

Clair Obscur: Expedition 33 ― Mejor banda sonora

Dispatch ― Juego con buena trama

RV There Yet? ― Siéntate y relájate

Estos fueron todos los finalistas y ganadores de los Premios Steam 2025

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con los ganadores? Déjanos leerte en los comentarios.

