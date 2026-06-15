Los juegos de rol y simulación llevan años siendo populares. Básicamente, su éxito radica en la fórmula de ofrecer un mundo abierto en línea y distintos roles para que la comunidad elija, y represente, su día a día.

Por supuesto que no todo es paz y armonía, y hay opciones para quienes desean llevar un mal camino. Tal es el caso del popular juego para móviles OneState que recibió nuevos invitados.

Se trata de 2 de los personajes más letales de la serie Breaking Bad, quienes ya están disponible en el juego y no precisamente para cambiar de vida tras pedir un servicio de aspiradora.

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Don Héctor Salamanca y sus sobrinos, los infames primos Salamanca

Los primos Salamanca ya llegaron a OneState, el exitoso juego para móviles

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, el popular juego para móviles OneState se vistió de gala con su reciente colaboración pues se trata de 2 actores que interpretaron a los personajes despiadados de la exitosa serie Breaking Bad.

Se trata de los primos Salamanca. Sí, el famoso par de sicarios y hombres de negocios criminales que aparecieron en la serie y que se encargan del trabajo sucio que ordenan Don Héctor y Tuco Salamanca.

En el trailer de presentación, el juego los considera Los Moncada, pero no se trata de un error, pues en realidad estos actores son hermanos y se llaman Luis y Daniel Moncada.

Sin embargo, en OneState aparecen con un diseño similar al de los personajes que interpretaron en Breaking Bad, los cuales son recordados por su discreción, silencio y letalidad.

Por otra parte, la colaboración es un guiño a la producción de TV y su temática. Los primos se encargan del negocio de un producto cristalino y de tonalidad morada; un negocio millonario, pero también muy peligroso.

Breaking Bad y su deuda con los videojuegos

La serie es una de las más exitosas en la historia y se considera una de las mejor ejecutadas y desarrolladas con las más altas calificaciones de la crítica en la mayoría de sus episodios.

Por esa misma razón, se piensa que podría ser parte de la industria de los videojuegos con algún tipo de adaptación, pero ninguna producción AAA se ha hecho realidad.

Hasta ahora, solo existe el juego para móviles Breaking Bad: Criminal Elements de 2019, pero su pobre recepción llevó al cierre de servidores en 2020.

Vince Gilligan, productor de la serie, reveló hace años que pensó en una adaptación a videojuegos con una propuesta similar a Grand Theft Auto, pero nunca se llegó a nada con esa idea.

Lo último que se sabe es que el estudio Firesprite de PlayStation trabajó en una experiencia narrativa inspirada en Breaking Bad para realidad virtual. Sin embargo, el proyecto se canceló.

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