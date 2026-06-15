Crazy Taxi: World Tour fue una de las sorpresas que pudimos ver en el XBOX Games Showcase 2026. El avance del nuevo juego de SEGA nos dejó ver que la experiencia arcade y la alta velocidad están de vuelta, con todo y el soundtrack clásico que hizo tan memorable al Crazy Taxi original.

Su regreso es una buena noticia, pero la celebración duró poco porque algunos fans notaron que Steam mostraba una advertencia en la descripción del juego. La información aclara que su uso fue opcional y así, los desarrolladores ahorran tiempo y pueden enfocarse en la parte creativa.

En una entrevista para el sitio GameInformer, un portavoz de SEGA complementó la advertencia de Steam con esta información: "La IA generativa se utilizó para apoyar a nuestros equipos durante el desarrollo de los elementos de fondo de Crazy Taxi: World Tour. Los elementos generados aún estaban sujetos a revisión por parte del equipo de desarrollo“.

Sobre esto, Kenji Kanno, creador de la franquicia y productor de Crazy Taxi: World Tour profundizó en el tema: “Primero, creo que puedo ser un poco más específico sobre cómo usamos la IA generativa. Es solo una pequeña parte del proceso creativo. Para entrar en más detalles sobre nuestro proceso de diseño, se trata de World Tour, y tenemos cinco países diferentes. No puedo decir cuáles son, pero nuestros artistas y diseñadores visitaron las ubicaciones reales, tomaron referencias y, basándose en ellas, crearon los diseños".

Puedes consultar esta información directamente en Steam

En cuanto a la advertencia que aparece en la página de Crazy Taxi: World Tour en Steam mencionó lo siguiente: “En general, la IA es solo una parte de ese proceso y se usa como una sugerencia o parte de la ideación. Creo que la declaración en la página de Steam fue bastante vaga, así que para aclarar las cosas, queremos crear cosas nosotros mismos y ofrecer una gran experiencia a nuestros clientes. Así que tengan la seguridad de que todo en el producto final será original“.

Las declaraciones de Kenji Kanno se enfocan en defender la parte creativa, mientras que en Steam se deja muy claro que no se ha utilizado IA para actores que participen en el juego. Aunque no lo aclara del todo, es probable que se refiera a las actuaciones de los actores de voz.

Crazy Taxi: World Tour aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que llegue en algún momento de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Estás emocionado por el regreso de Crazy Taxi? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres saber más noticias sobre los juegos de SEGA puedes visitar esta página.

Video relacionado: TOP 5: Celebremos los 60 años de SEGA con sus 5 franquicias más icónicas

Sigue en LEVEL UP

Fuente