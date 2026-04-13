¿El remake de Zelda: Ocarina of Time no existe? Dicen que Nintendo difundió información falsa para identificar a filtradores en sus filas

El hype de los fanáticos de Nintendo está por las nubes, pues en días recientes han circulado rumores muy emocionantes sobre la compañía. Se habla de un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un nuevo Star Fox y más. Todos están a la espera de que estos posibles anuncios se confirmen en un próximo Direct, pero la realidad es que podría no ocurrir.

El creador de contenido Nintendo Prime asegura que esta oleada de filtraciones no es una simple causalidad. Afirmó que en realidad es una estrategia de Nintendo para identificar a aquellas personas que filtran información de manera interna. Supuestamente, el estudio utilizó información falsa para saber quiénes, cómo y cuándo comparten filtraciones de sus anuncios reales.

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Nintendo caza a filtradores con información falsa, según creador de contenido

Para nadie es un secreto que Nintendo ha sufrido algunas de las filtraciones más infames de la industria. La compañía ha hecho de todo para evitar que su información se difunda por medios no oficiales y los insiders arruinen algunas de sus mayores sorpresas. Para algunos jugadores, la reciente oleada de rumores fue sospechosa, pues los reportes llegaron uno tras otro y todos están ligados a franquicias muy importantes.

De acuerdo con Nintendo Prime, estamos ante un engaño por parte de Nintendo. En sus redes sociales, el youtuber aseguró que la empresa tomó medidas para identificar a las personas que filtran su información de manera interna. En teoría, éstas comparten datos con los insiders que, a la vez, se encargan de difundirlos en las redes sociales y foros más populares entre los jugadores.

Nintendo estaría intentando identificar a quienes filtran información de manera interna

Supuestamente, Nintendo recurre a la llamada trampa del canario, una estrategia que consiste en difundir información falsa o distinta de la oficial para identificar filtradores. El creador de contenido aseguró que no es la primera vez que la empresa recurre a este método para poner un freno a los insiders.

“He oído de 7 personas diferentes que Nintendo ha empleado oficialmente la táctica de difundir información falsa internamente para intentar descubrir quién está filtrando información. No es la primera vez que hacen esto. La última vez no logró atrapar a ninguna de las fuentes. Esto podría ser una reacción a las filtraciones más recientes, o podría ser simplemente una rutina anual para ellos. Sospecho que las filtraciones internas de Nintendo se quedarán en silencio por un tiempo”.

Debido a esto, la comunidad ahora especula qué rumores recientes son falsos y cuáles revelan información que se confirmará con el paso del tiempo. Nintendo Prime no profundizó en el tema, pero todo indica que algunas filtraciones recientes nunca se harán realidad.

El creador de contenido está convencido de que varios rumores son invenciones de la empresa

¿Qué posibles anuncios de Nintendo están puestos en duda?

En días recientes, insiders como NateTheHate han compartido reportes muy emocionantes sobre el futuro de Nintendo. Sin embargo, el reporte de Nintendo Prime pone en duda todos los posibles anuncios que vendrían en camino. Entre ellos está el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que supuestamente llegaría a Nintendo Switch 2 este año.

También están el regreso de Star Fox con una nueva entrega para la consola híbrida y un supuesto remake de Super Metroid que, en teoría, estaría en manos de MercurySteam. Además, hay rumores sobre una posible película basada en Luigi’s Mansion, que llegaría tras el éxito de Super Mario Galaxy: La Película.

Los jugadores sólo pueden especular por ahora sobre los próximos anuncios de Nintendo. La información sobre filtraciones falsas generó opiniones divididas entre la comunidad. Hay quienes están decepcionados y ya no esperan ninguno de los anuncios.

Otros fans aprovecharon la oportunidad para pedir que no se confíe más en los insiders y, por último, hay quienes piensan que fue una reacción de Nintendo para frenar más filtraciones importantes de lo que viene en camino.

El remake de Ocarina of Time y más proyectos ahora están puestos en duda

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