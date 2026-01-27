Intergalactic: Tony Dalton, actor mexicano, revela que su personaje será uno de los protagonistas del nuevo videojuego de Naughty Dog, creadores de The Last of Us

El artista elogió el set de captura de movimiento del estudio de PlayStation y a Neil Druckmann

Una de las grandes sorpresas que se reveló en la presentación de Intergalactic: The Heretic Prophet, el nuevo juego de Naughty Dog, fue la participación del actor mexicano Tony Dalton. El artista y el estudio de PlayStation estrecharon lazos durante el rodaje de la Temporada 2 de The Last of Us de HBO y Neil Druckmann lo llamó para ser parte del nuevo juego. Aunque todavía no hay muchos detalles, recientemente se supo que no se tratará de un personaje secundario, sino de uno de los protagonistas.

El actor mexicano en su papel de Lalo Salamanca en Better Call Saul

El personaje de Tony Dalton en Intergalactic: The Heretic Prophet será uno de los protagonistas

Durante una entrevista en el canal de YouTube Culture Wave Media, Tony Dalton habló sobre su participación en Intergalactic: The Heretic Prophet, el nuevo juego de Naughty Dog.

De acuerdo con el actor mexicano (famoso por su papel de Lalo Salamanca en Better Call Saul), fue durante la grabación de The Last of Us de HBO, donde interpretó al padre de Joel Miller, que recibió la invitación por parte de Neil Druckmann.

Dalton no tenía idea de lo enorme que era la industria de los videojuegos, así que tras aceptar el papel en Intergalactic, se puso al día y vio lo grande que es el negocio:

“[Neil Druckmann] me dijo que le encantó trabajar conmigo y que quería que formara parte de su nuevo videojuego. Me preguntó si había escuchado del gaming antes y le dije que no, no tenía idea de lo que hablaba. Me dio una explicación de la industria de los videojuegos que es más grande que la de la música y el cine combinadas. Luego, me pidió que fuera este sujeto, uno de los protagonistas, y le dije que sí. Hemos trabajado con eso desde entonces”.

El personaje de Tony Dalton en Intergalactic: The Heretic Prophet

El actor mexicano se sorprendió con la tecnología de captura de movimiento de Naughty Dog

Posteriormente, Tony Dalton destacó la sorpresa que se llevó al trabajar con Naughty Dog en el desarrollo de su nuevo videojuego. Según su testimonio, nunca vivió una experiencia de ese tipo.

El actor mexicano se sorprendió con la tecnología que tiene el estudio de PlayStation y aseguró que están por encima de todos en ese sentido:

“Es una locura, es algo que jamás había hecho en la vida. Estos tipos están en la cima, te ponen unos trajes ajustados con marcas en todo el cuerpo y toda la cara. También tienes cámaras ahí. Tienen un set enorme y una estructura circular donde tienes que gesticular enfrente de miles de cámaras. Es increíble. También lo es trabajar con Neil Druckmann, es la persona más dulce del mundo, es genial”.

